Samanyolu Haber /Gündem / Siverek'te bir otomobil şarampole devrildi: 1 öldü, 3 ağır yaralı /01 Nisan 2024 23:54

Siverek'te bir otomobil şarampole devrildi: 1 öldü, 3 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Siverek-Adıyaman kara yolu 20'nci kilometresi Üstüntaş Mahallesi yakınlarında Kerem K. (37) idaresindeki 66 AAH 997 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Cebrail S. (19), Fatma (28) ve Gizem K. (5) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan diğer yaralılar, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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