Depremin yıktığı kentlerden 5'i el değiştirdi

Adıyaman ile Kilis'te CHP'nin adayları Abdurrahman Tutdere ve Hakan Bilecen, Hatay'da AK Parti adayı Mehmet Öntürk, Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar kazandı.





Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin yaklaşık 9 milyonu depremin yıktığı 11 kentte sandığa gitti.Gazete Duvar'da yer alan habere göre kesin olmayan sonuçlara göre deprem bölgesindeki 5 kentin yönetimi el değiştirdi.AK Parti yönetimindeki Adıyaman ve Kilis'te CHP'nin, Urfa'da Yeniden Refah Partisi'nin adayı kazandı.CHP'nin yönettiği Hatay'da AK Parti'nin adayı ipi göğüsledi.Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını yine CHP'nin adayı Zeydan Karalar, Antep Büyükşehir Belediye Başkanlığını ise yine AK Parti'nin adayı Fatma Şahin kazandı.AK Parti'nin yönettiği Maraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Elazığ Belediye Başkanlığı yine AK Parti'de kaldı. AK Parti'nin adayları Maraş'ta Fırat Görgel, Malatya'da Sami Er, Elazığ'da Şahin Şerifoğulları belediye başkanı seçildi.Depremden etkilenen illerden, MHP yönetimindeki Osmaniye Belediye Başkanlığı da el değiştirmedi. Seçimi MHP'nin adayı İbrahim Çenet kazandı.DEM Parti eş başkan adayları Ayşe Serra Bucak ile Doğan Hatun da kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni kazadı.