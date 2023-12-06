Samanyolu Haber /Politika / Siyaseti karıştıran ‘Korkak Yavaş’ sözlerine İYİ Parti’den açıklama /06 Aralık 2023 23:32

Siyaseti karıştıran ‘Korkak Yavaş’ sözlerine İYİ Parti’den açıklama

CHP ve İYİ Parti arasından, yerel seçimlerde işbirliği tartışmalarının yaşadığı bugünlerde Merak Akşener'in okuduğu şiirle CHP'li Mansur Yavaş'ı hedef aldığı iddia edildi. İYİ Partiden yapılan açıklamada, Nihat Atsız'ın şiirinde geçen 'Korkak Yavaş' ifadelerinin Mansur Yavaş ile ilgili olmadığı belirtildi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre CHP ile yerel seçimlerde işbirliğine gitmeyeceğini açıklayan İYİ Parti’de istifa furyası devam ediyor.

Partinin kurucu üyeleri, işbirliği kapılarını kapatan parti meclisine tepki olarak partiden bir bir ayrılıyor.

CHP ve İYİ Parti için oldukça hassas bir konu olan ‘yerel seçimlerde işbirliği’ tartışmaları bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in okuduğu bir şiirle bambaşka bir boyut kazandı.

Akşener’in bugünkü grup toplantısında okuduğu Hüseyin Nihal Atsız’a ait şiir, yeni bir tartışmanın fitili ateşledi.

HÜKÜMET YANLISI MEDYA SIK KULLANDI

“Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür” dizelerini okuyan Akşener’in “Korkak yavaş” ifadesinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik olduğu iddia edildi, Yandaş medyada “Akşener’den Mansur Yavaş’a gönderme” başlıklarıyla yer aldı.

İYİ PARTİ’DEN İDDİALARA YANIT

İddiaların ardından İYİ Parti’den jet yalanlama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu “söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı” dedi.
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