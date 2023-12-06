Siyaseti karıştıran ‘Korkak Yavaş’ sözlerine İYİ Parti’den açıklama

Akşener’in bugünkü grup toplantısında okuduğu Hüseyin Nihal Atsız’a ait şiir, yeni bir tartışmanın fitili ateşledi.





“Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür” dizelerini okuyan Akşener’in “Korkak yavaş” ifadesinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik olduğu iddia edildi, Yandaş medyada “Akşener’den Mansur Yavaş’a gönderme” başlıklarıyla yer aldı.





Bold Medya'da yer alan habere göre CHP ile yerel seçimlerde işbirliğine gitmeyeceğini açıklayan İYİ Parti’de istifa furyası devam ediyor.Partinin kurucu üyeleri, işbirliği kapılarını kapatan parti meclisine tepki olarak partiden bir bir ayrılıyor.CHP ve İYİ Parti için oldukça hassas bir konu olan ‘yerel seçimlerde işbirliği’ tartışmaları bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in okuduğu bir şiirle bambaşka bir boyut kazandı.İddiaların ardından İYİ Parti’den jet yalanlama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu “söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı” dedi.