Samanyolu Haber /Gündem / 'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz' /23 Şubat 2023 14:42

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

Malatya'dan canlı yayın bağlantısı yapan Halk TV ekibine, aracından elinde çekiçle inen bir kişi saldırdı.

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarını takip eden Halk TV ekibine saldırıda bulunuldu.

Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına canlı bağlanan Ferit Demir çekiçli bir saldırgan tarafından tehdit edildi.

Canlı yayında olaya tanık olan Ayşenur Aslan "İhbar ediyorum! Ne adına, kim adına" diye sorarak "Halk TV sussun istiyorlar, Halk TV muhabirleri hiç konuşmasın istiyorlar" dedi. 

"HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMADI"
Malatya'dan canlı yayın yapan Ferit Demir ise o anları şöyle anlattı:

"Aracıyla yoldan geçen bir vatandaş, aracını durdurup inerek, yanına çekiç de alarak yanımıza geldi. 'Uzun süre sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz' diye tehditlerde bulundu. Elinde çekiç de vardı. Sonra iki polis memuru geldi, şikayetçi olduğumuzu söyledik ama herhangi bir işlem yapmadı. "
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