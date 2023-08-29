Samanyolu Haber /Gündem / Skandal görüntüler: Belediye aracının yaptığı tepki topladı /29 Ağustos 2023 20:56

Skandal görüntüler: Belediye aracının yaptığı tepki topladı

Kars Belediyesi'ne ait vidanjörün Kars Çayı'na atık boşattığı görüntüler gündem oldu. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp skandal görüntüleri paylaşarak, "Bu nasıl belediyecilik anlayışı, Kars'a yazık oluyor. Kayyumlar şehirlerimizi yaşanmaz hale getirdi" diyerek tepki gösterdi.

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Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kayyum tarafınca yönetilen Kars Belediyesi’ne ait temizlik araçlarının Kars Çayı’na vidanjör boşalttığı görüntüleri sosyal medya hesabından, “Bu nasıl bir belediyecilik anlayışı? Peynir Müzesi’nin hemen yanından Kars Çayı’na vidanjör boşaltıyorlar. Kars’a yazık oluyor. Kayyumlar şehirlerimizi yaşanmaz hale getirdi” notuyla paylaştı.

“HEM KENT SUÇU HEM DE BİR ÇEVRE FELAKETİ”

CHP Milletvekili Alp, Kars’ta atık su arıtma tesisinin bulunmadığını belirterek kentin tüm atıklarının Kars Çayı’na boşaltıldığını söyledi. Alp şöyle konuştu:

* Arıtma tesisinin ihalesi daha önce dört kere iptal edilmiş. Seçimden önce göstermelik bir temel atıldı hepsi o kadar. Kars’ta kentsel atıklar, endüstriyel atıklar, hastane atıkları, hayvan hastanesinin atıkları, şehrin bütün kanalizasyonu Kars Çayı'na dökülüyor. Kars Çayı’nın etrafında şu an kokudan geçilmez durumda.

* Kars Çayı’nın devamında da sulama barajı var. Atıklar hiçbir arıtmaya maruz bırakılmadan doğrudan baraja gidiyor, barajdan da tarlalara gidiyor. Kars’ta öyle bir döngü var ki insanlar kendi katı atıklarını tüketir hale geldiler. Bu hem kent suçu hem de bir çevre felaketidir.
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