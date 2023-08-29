Skandal görüntüler: Belediye aracının yaptığı tepki topladı

Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kayyum tarafınca yönetilen Kars Belediyesi’ne ait temizlik araçlarının Kars Çayı’na vidanjör boşalttığı görüntüleri sosyal medya hesabından, “Bu nasıl bir belediyecilik anlayışı? Peynir Müzesi’nin hemen yanından Kars Çayı’na vidanjör boşaltıyorlar. Kars’a yazık oluyor. Kayyumlar şehirlerimizi yaşanmaz hale getirdi” notuyla paylaştı.CHP Milletvekili Alp, Kars’ta atık su arıtma tesisinin bulunmadığını belirterek kentin tüm atıklarının Kars Çayı’na boşaltıldığını söyledi. Alp şöyle konuştu:* Arıtma tesisinin ihalesi daha önce dört kere iptal edilmiş. Seçimden önce göstermelik bir temel atıldı hepsi o kadar. Kars’ta kentsel atıklar, endüstriyel atıklar, hastane atıkları, hayvan hastanesinin atıkları, şehrin bütün kanalizasyonu Kars Çayı'na dökülüyor. Kars Çayı’nın etrafında şu an kokudan geçilmez durumda.* Kars Çayı’nın devamında da sulama barajı var. Atıklar hiçbir arıtmaya maruz bırakılmadan doğrudan baraja gidiyor, barajdan da tarlalara gidiyor. Kars’ta öyle bir döngü var ki insanlar kendi katı atıklarını tüketir hale geldiler. Bu hem kent suçu hem de bir çevre felaketidir.