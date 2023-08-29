Skandal görüntüler: Belediye aracının yaptığı tepki topladı

“HEM KENT SUÇU HEM DE BİR ÇEVRE FELAKETİ”
CHP Milletvekili Alp, Kars’ta atık su arıtma tesisinin bulunmadığını belirterek kentin tüm atıklarının Kars Çayı’na boşaltıldığını söyledi. Alp şöyle konuştu:
* Arıtma tesisinin ihalesi daha önce dört kere iptal edilmiş. Seçimden önce göstermelik bir temel atıldı hepsi o kadar. Kars’ta kentsel atıklar, endüstriyel atıklar, hastane atıkları, hayvan hastanesinin atıkları, şehrin bütün kanalizasyonu Kars Çayı'na dökülüyor. Kars Çayı’nın etrafında şu an kokudan geçilmez durumda.
* Kars Çayı’nın devamında da sulama barajı var. Atıklar hiçbir arıtmaya maruz bırakılmadan doğrudan baraja gidiyor, barajdan da tarlalara gidiyor. Kars’ta öyle bir döngü var ki insanlar kendi katı atıklarını tüketir hale geldiler. Bu hem kent suçu hem de bir çevre felaketidir.