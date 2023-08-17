Skandal iddia: Muammer Güler, gelinini tehdit edip sokağa attı!

17-25 Aralık Yolsuzluk Operasyonları'nın en çok konuşulan isimlerinden eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'le ilgili çarpıcı bir iddia öne sürüldü.







'GELİNİNİ TEHDİT ETTİ'

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Güler'in oğlu Barış Güler'in eşi Veronika Güler “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanmak istedi.





Veronika Güler’in mahkemeye yaptığı başvuruda, şiddete maruz kaldığına ilişkin fotoğraflar ile tehdit edildiğine dair ses kayıtları dosyaya ‘delil’ olarak sunuldu.





"GÜLER BENİ SOKAĞA ATTI"

Boşanma aşamasındaki Veronika Güler, yaşadıklarını Damga gazetesine anlattı. Kayınpederi Muammer Güler tarafından, “Seni burada yaşatmam, seni öldürürüm” ifadeleri ile tehdit edildiğini aktaran Veronika Güler, şunları dile getirdi: “31 Temmuz günü Çanakkale’ye gittim. Büyük oğlumun doğum günü vardı. Orada da bütün aile bana saldırdı. Muammer Güler beni dışarı attı. Gece birde beni sokağa attılar."





Veronika Güler, boşanmak istediği Barış Güler’in ise kendisine şiddet uygulamaya yeltendiğini de öne sürdü.





GAZETE TOPLATILABİLİR

Fakat Damga gazetesinin manşetten duyurduğu bu haberi, internet sitesinde yayınlamaması dikkat çekti.





Gerçek daha sonra gazetenin Yazı İşleri Müdürü Anıl Boduç’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla açığa çıktı. Boduç, “Manşet haberimizi internete taşıyamıyoruz. Çünkü haberin muhatapları; yayın yasağı kararı aldırdı...” dedi. Gazetenin bayilerden ve satıldığı noktalardan toplatılabileceği ifade ediliyor.





JET HIZINDA YASAK KARARI

Yayın yasağı ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı.





Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in avukatı Ayça Özdoğan, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne yayın yasağı talebi ile 2 Ağustos tarihinde başvuru yaptı. Avukat Özdoğan, “Güler’in boşanma davasının bulunduğu, ailesinin kamuoyunca tanınan kişiler olması, yayın yapılmasının itibarını zedeleyeceğini” ifade etti. Mahkeme de aynı gün ‘yayın yasağı’ kararı verdi.