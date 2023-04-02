Samanyolu Haber /Gündem / Skandallar bitmiyor! Kızılay, TV programına sponsor olmuş! /02 Nisan 2023 20:56

Skandallar bitmiyor! Kızılay, TV programına sponsor olmuş!

Deprem felaketinin ardından çadır ve gıda malzemesi satmasıyla tepki çeken Kızılay’ın, Star TV’de yayınlanan “Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde” programına sponsor olduğu ortaya çıktı.

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BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, hafta içi her gün Star TV’de yayınlanan “Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde” isimli programın sonunda gösterilen “sponsorlar” bölümünde, depreminden ardından çadır satan Kızılay’ın şirketi Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi de yer alıyor.

Star TV’nin internet sitesinde ise Kızılay’ın sponsor olduğu program şu ifadelerle tanıtılıyor:

“Yaşanmış hikayeleri konu alan program, faili meçhul dosyaların karanlık yüzlerini aydınlatmaya devam ediyor. Kayıpların bulunacağı, ayrı kalanların kavuşacağı ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin de açığa çıkacağı ‘Gerçeğin Peşinde’, izleyenleri derinden etkileyecek.”
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