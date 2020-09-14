Soçi'de kritik zirve:Lukaşenko, Putin'in desteğini istiyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ülkesindeki protestolar iktidarına tehdit oluştururken bugün Rusya'da bir araya geleceği Devlet Başkanı Vladimir Putin'den destek isteyecek.





Moskova'nın Minsk'e vereceği askeri ve ekonomik destek dengeleri Lukaşenko lehine değiştirebilir.





Belarus'ta Lukaşenko'nun istifasını talep eden eylemler 5. hafta sonunda da devam etti. Başken Minsk'te sokağa çıkan yüz binden fazla protestocu Lukaşenko'nun kendilerine "sıçan" demesine atıfta bulunarak, "Sen bir sıçansın" diye slogan attı. Polisin protestoculara çok sert müdahalelerde bulunduğu görüldü.



