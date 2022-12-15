Şok iddia: Soylu, İmamoğlu'nu görevden alıp yerine AKP'li ismi atayacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması durumunda yerine getirilecek isimle ilgili bir kulis bilgisi paylaşıldı.







T24 Editörü Candan Yıldız’ın programına katılan Şardan, "Eğer Ekrem İmamoğlu, görevden alınırsa yerine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın geçeceği şeklinde bir bilgi var. Her ne kadar Yargıtay kararı bekleniyor olsa da İçişleri Bakanlığı İmamoğlu'nu görevden alabilir. Yerine bir atamada yapabilir. Daha önce Tevfik Göksu'nun bu konuda ismi geçiyordu. Fakat son kulis bilgilerine göre burada İsmet Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'nun yerine AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirileceği şeklinde bir bilgi var" iddiasında bulundu.