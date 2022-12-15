Samanyolu Haber /Gündem / AB'de Erdoğan rahatsızlığı sürüyor: "Saldırgan açıklamalar endişe yaratıyor" /15 Aralık 2022 11:45

AB'de Erdoğan rahatsızlığı sürüyor: "Saldırgan açıklamalar endişe yaratıyor"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamalarını eleştiren AB Komisyonu Sözcüsü Stano, "AB, Yunanistan'a yönelik saldırgan açıklamaların ciddi endişe yarattığını defalarca vurguladı" dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik füze tehdidini kınadı. Stano, dün düzenlediği basın toplantısında, "AB, Yunanistan'a yönelik saldırgan açıklamaların ciddi endişe yarattığını ve Akdeniz'de gerilimi azaltmak için çok gerekli çabalara tamamen karşı olduğunu defalarca vurguladı" dedi. 

Stano, şöyle devam etti: "Tehdit edici söylemlerin yerine yapıcı ve dürüst diyalog ve iletişimin geçmesinin, Yunanistan ile Türkiye arasında gerilimi azaltmanın, karşılıklı anlayışı ilerletmenin ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmenin anahtarı olduğunu defalarca ifade ettik." 

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşmaları programına katılan Erdoğan, Atina yönetiminin yanı sıra ABD'yi de hedef almıştı. Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

"4-5 bin tır Suriye'nin kuzeyine Amerika silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil. Dedim kusura bakmayın, biz NATO'da sizinle beraberiz, beraber olmamıza rağmen siz, bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çare yok.

Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım. Bu gençler boşuna yetişmiyor değil mi? Bu işi başaracağız, petrolü, silah ve mühimmatıyla da her şeyiyle."
 
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