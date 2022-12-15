‘Çerkes Cengiz’ silahlı saldırıda yaralandı

'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu otomobil, Beykoz Yeni Riva Yolu'nda ilerledi sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti.







DHA’nın haberine göre, saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.





Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi.





'Çerkes Cengiz' kimdir?

Türkiye ve Rusya'da ayrı suçlardan yargılandığı belirtilen ‘Çerkes Cengiz’ lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitmesiyle tanınmıştı.





Şıklaroğlu'nun 100 araçlık konvoyla cezaevine gitme görüntülerinin şov amaçlı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Görüntülerin yayınlamasının ardından Şıklaroğlu, gözaltına alınmıştı.





Şıklaroğlu, sosyal medya hesabında kendisini “CEO of SİLAHSAN, Uçak ve Uzay Mühendisi, KARDEŞLİK BAŞKANI, Offshore-Otodrag-Supercars şampiyonu” olarak tanıtıyor.