Samanyolu Haber /Gündem / Sokak röportajı yapan 'kendine muhabir' ve mikrofona konuşan vatandaş tutuklandı /01 Aralık 2021 16:03

Sokak röportajı yapan 'kendine muhabir' ve mikrofona konuşan vatandaş tutuklandı

'Kendine Muhabir' isimli Youtube kanalı üzerinden sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy, yaptığı bir röportajın ardından tutuklandı. Ayrıca söz konusu röportajda kendisine uzatılan mikrofono konuşan vatandaş da tutuklandı.

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Antalya’da 'Kendine Muhabir' isimli Youtube kanalında sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy, yaptığı bir röportajın ardından gözaltına alınarak tutuklandı. 

Köksoy, gözaltına alındığını Twitter hesabından "Yayınladığım bir röportajdan dolayı dün geceyi nezarette geçirdim. Az önce savcı karşısına çıktım ve tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevketti. Röportajı veren şahıs tutuklanmış" ifadeleriyle duyurdu.



Bu paylaşımdan bir süre sonra da Köksoy'un avukatı Ömer Furkan Dağ, müvekkilinin tutuklandığını duyurdu.

"Müvekkil @KendineMuhabir yapmış olduğu bir röportaj nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilmiştir" diyen Avukat Dağ, "Hukuki haklarımızı elbette kullanacağız, ancak bilinmelidir ki; bu karar hukuki değil, siyasidir!" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamalarda hangi sokak röportajı ve hangi suçluma ile tutuklamanın gerçekleştiği ise açıklanmadı. 
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