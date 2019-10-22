Soma işçilerinin tazminatları ödenecek

Manisa’nın Soma ilçesinden Ankara’ya gelen maden işçileri, 5 yıldır alamadıkları kıdem ve ihbar tazminatları ile emeklilik hakları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı’yla görüştü.







Ziyaretteki konuşmasında, madencilerin sorunlarına ilişkin bir yol haritası belirlediklerini belirten Kalaycı, “İşçi kardeşlerimizin bir kuruşu dahi zayi olmayacak. 2014’teki elim kazadan sonra kıdem ve ihbar tazminatıyla ilgili çalışmaları değerlendirdik. İki tür sözleşme vardı bu başlık altında. Kazanın olduğu Eynez Ocağı’nda hizmet sözleşmesiyle çalışan işçilerimizin kıdem ve ihbar tazminatları sorununu büyük ölçüde çözeceğimizi düşünüyoruz” dedi.





İşçilerin 31 Aralık’a kadar dilekçeyle başvurmaları durumunda ücretlerinin 2020’nin ilk altı ayında faiziyle beraber ödeneceğini vurgulayan Kalaycı, şunları söyledi:





“Eynez’den çıkarılarak başka maden ocaklarında çalıştırılanlar var. Onların da Eynez’de çalıştıkları kısmı değerlendireceğiz. Bu arkadaşlarımızın da dilekçeyle 31 Aralık’a kadar Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) başvurmalarını istiyoruz. Büyük ölçüde sorunun çözüleceğini ümit ediyorum. Bu eylemlerini tamamlamaları gerekiyor, düşüncesindeyiz. Rödovans sözleşmesiyle çalışan işçi kardeşlerimizle ilgili daha önce mahkemeye başvurulmuş ve mahkeme TKİ’yi değil, çalıştıkları firmayı sorumlu tutmuş. Bu işçiler de haklarını almak istiyorsa öncelikle firmayı muhatap almalı. Bu konuda bizim yapabileceğimiz bir şey görünmüyor. Bu çerçevede sorunu çözebileceğimizi diliyorum. Eyleminizi neticelendirmenizi istiyoruz, biz gerekeni yapacağız.”





NE OLMUŞTU?





Soma’da 13 Mayıs 2014’te yaşanan ve 301 işçinin hayatını kaybettiği faciadan sonra, 30 Kasım 2014 günü 2 bin 831 işten çıkarılmıştı. İşçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ise 3 taksit dışında ödenmemişti. Emekli olan işçilerin tazminatları da 5 yıl boyunca verilmedi.





Bunun üzerine işçiler, 5 Ekim’de Ankara’ya yürümeye başlamıştı. Manisa Valiliği, yürüyüşe izin verilmemiş ve işçiler, Kırkağaç ilçesi girişinde jandarma tarafından durdurulmuştu. Manisa 1’inci İdare Mahkemesi’nin kararına rağmen engelleme devam etmiş, işçiler ise 18 gündür eylemine devam etmişti.