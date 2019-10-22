NBA'da yeni sezon heyecanı

Tüm dünyadaki basketbolseverlerin heyecanla beklediği NBA maçları, uzun bir aranın ardından 23 Ekim Çarşamba günü saat 03.00’te (TSİ), son şampiyon Toronto Raptors ile New Orleans arasında oynanacak karşılaşma ile başlıyor. Türk basketbolseverler ise bu sezon Doğu Konferansının en çekişmeli maçlarını, ücretini ödemelerine rağmen izleyemeyecekler. Çünkü Enes Kanter, Doğu’nun iddialı takımı Boston Celtics ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı.







TÜRKİYE YABANCI DEĞİL





Demokrasi ile yönetilen ülkelerin anlam veremediği bu sansüre, Türkiye hiç yabancı değil. Çünkü önceki sezonlarda Enes Kanter’in forma giydiği Oklahoma City, New York Knicks ve Portland’ın maçlarını da izleyememişlerdi. Öyle ki, geçtiğimiz sezon Portland konferans finaline kalmasına rağmen, yayın haklarını elinde bulunduran tv kanalı maçı vermemiş, hatta Portland NBA Finaline kalırsa, Final Serisini de vermeyeceklerini açıklamıştı. Dünya Spor basını ise bu rezaleti manşetlerine çekmiş, spor programlarında günlerce bu sansür konuşulmuştu. Üstüne üstlük Türkler tarafından yönetilen @NBATurkiye twit hesabı, bir maç sonrası Enes Kanter’i sansürleyince, NBA yönetimi twitter hesabını yöneten şirket ile anlaşmasını iptal etmiş, NBA Direktörü Adam Silver Enes Kanter’den özür dileyerek olayın bir daha tekrar etmeyeceği sözünü vermişti.





MERAKLA BEKLENİYOR





Boston Celtics ilk maçında, Doğu Konferansının en iyi takımlarından birisi olan Philadelphia 76ers ile deplasmanda karşılaşacak. 24 Ekim Perşembe günü 02:30’da (TSİ) başlayacak olan maçı NBA severler merakla bekliyorlar. Sebebi ise geçen sezon Boston’da forma giyen NBA’nin yıldız oyuncularından Al Horford, bu yaz Philadelphia’nın yolunu tuttu. Otoriteler, Horford ile Joel Embiid’in çok iyi bir ikili olacağını düşünüyorlar. Türk basketbolseverler ise, Furkan Korkmaz ile Enes Kanter’in karşı karşıya geleceği Doğu Konferansının en önemli maçını merakla bekleseler bile maalesef yine seyretme imkanına sahip olamayacaklar. Eğer Furkan Korkmaz’ın, Enes Kanter’e sert bir faulü veya bloğu olursa, Spor basınımız Enes Kanter’in hayatta olduğunu hatırlayacak ve o pozisyonu spor bağlamından çıkaracak yorumlarla her platformda yayınlamaktan çekinmeyeceğini de not düşelim.





SEZON AKIŞI NASIL OLACAK?





15-17 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek NBA-All Star organizasyonu nedeniyle normal sezona yaklaşık on günlük bir ara verilecek. 69. All Star Maçı Chicago kentinde oynanacak. Maçta yer alacak oyuncular; taraftarlar, basın mensupları ve koçların oylarıyla belirlenecek.





Doğu ve Batı Konferanslarında 15’er, toplamda 30 takımın olduğu ve her ekibin 82 maç oynadığı NBA’de normal sezon 16 Nisanda sona erecek. Play off’lar ise 19 Nisan’da başlayacak ve 16 takım katılacak. 2020 NBA Şampiyonunu belirleyecek olan, Doğu ve Batı Konferansının şampiyonlarının karşı karşıya geleceği Final Serisi ise 4 Haziran’da başlayacak.