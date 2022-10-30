Somali’deki patlamalarda en az 100 kişi öldü

Somali’nin başkenti Mogadişu'da dün Somali’nin bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda can kayıpları artmaya devam ediyor.







Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud saldırılarda en az 100 kişinin öldüğünü ve 300’den fazla kişinin yaralandığını söyledi.







Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yaptı.







Polisten yapılan açıklamaya göre ise ilk patlamanın ardından gazeteciler, sağlık ekipleri ve polislerin olay yerine gelmesini takiben ikinci patlama yaşandı.







Can kayıplarının çoğu ikinci patlamadan kaynaklandı.







Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılardan birinde Somali Eğitim Bakanlığı hedef alındı.







Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.





