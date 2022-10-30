AB, Rus doğal gazını istemiyor

Von der Leyen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Brüksel’de düzenlenen AB Sürdürülebilir Yatırım Zirvesi’nin açılışında çevirim içi konuşma yaptı.







Euronews’te yer alan habere göre küresel ekonomik büyüme tahminlerinin zayıflamış olmasına rağmen bunun sürdürülebilir ekonomi inşa etme taahhüdünü değiştirmediğini anlatan von der Leyen, yeşil dönüşüme olan inancın daha da kuvvetli bir hal adlığını ifade etti. İklimin değişiminin hız kazandığına işaret eden von der Leyen, “Sürdürülebilir yatırımları hızlandırmalı ve kapsamlarını genişletmeliyiz.” dedi.







RUSYA FOSİL YAKITLARI AB’YE KARŞI SİLAH OLARAK KULLANIYOR

Von der Leyen, Rusya’nın uluslararası düzeni bozmaya yönelik saldırısına rağmen, barışçıl, adil ve refah içinde bir gelecek için birlik içinde mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. “Acil önceliğimiz, ekonomik ve sosyal bir krize neden olma riski taşıyan enerji kriziyle mücadele etmektir.” diyen von der Leyen, fosil yakıtların hakim olduğu enerji sistemlerinin sürdürülemez olduğunu belirtti. Von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla bu durumun da açık biçimde ortaya çıktığına işaret ederek, “(Rusya Devlet Başkanı) Putin, fosil yakıtları Avrupa’ya karşı bir silah olarak kullanıyor.” dedi.





RUSYA’YA BAĞIMLILIĞI SONA ERDİRMEKTE KARARLIYIZ

Avrupa’ya şantaj yapılamayacağını ve değerlerinden ödün vermeyeceklerini savunan von der Leyen, “Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızı sona erdirmekte kararlıyız.” derken, bunun için enerji tedarikini çeşitlendireceklerini, tasarruf edeceklerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını hızlandıracaklarını vurguladı. Avrupa’nın geçen yıl doğal gazının yüzde 41’ini Rusya’dan tedarik ettiğini anımsatan von der Leyen, bu oranının son dönemde yüzde 9’a kadar indiğini belirtti.





Von der Leyen, gaz tedarikinde ABD ve Norveç gibi güvenilir ortaklara yöneldiklerini anımsatarak, doğal gaz depolarını yüzde 92’nin üzerinde doldurduklarını ve gaz tüketiminde yüzde 15 tasarrufa gittiklerini anımsattı.



