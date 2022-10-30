Samanyolu Haber /Gündem / Mısır, Türkiye’yle normalleşme görüşmelerini durdurdu /30 Ekim 2022 12:33

Mısır, Türkiye’yle normalleşme görüşmelerini durdurdu

Türkiye’nin son dönemde gergin ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkileri normalleştirme yönünde attığı adımlar dikkat çekerken, Mısır'dan Ankara'ya soğuk duş niteliğinde açıklamalar geldi.

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Türkiye'nin ilişkileri düzeltme yönünde adımlar attığı Mısır'dan, Türkiye'nin Libya'yla imzaladığı enerji anlaşmasına yönelik zehir zemberek açıklamalar geldi.

Türkiye ve Libya arasında bu ay başında imzalanan hidrokarbon alanındaki mutabakat muhtırası, Yunanistan ve Mısır'ın büyük tepkisini çekmişti. Kahire’de bir araya gelen Mısır ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, Türkiye’ye karşı sert açıklamalar yapmış, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı anlaşmanın “yasa dışı olduğunu” ve buna karşı her türlü hukuki yola başvuracaklarını söylemişti.

Mısırlı bakan Semih Şükrü de Libya’da iki ayrı yönetim olduğuna dikkat çekerek Trablus hükümetinin böyle bir anlaşmayı imzalama yetkisi bulunmadığını savunmuştu.

‘TÜRKİYE’NİN LİBYA POLİTİKALARI NEDENİYLE…’
Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü, dün yaptığı açıklamada Libya politikaları nedeniyle ülkesinin Türkiye'yle temaslara son verdiğini duyurdu. El Arabiya kanalına konuşan Şükrü, Türkiye'yle geçen sene başlayan ilişkileri normalleştirmeye yönelik görüşmelerin, “Türkiye'nin Libya'da attığı adımlar nedeniyle” iki oturum sonrası sona erdiğini bildirdi.

İki ülke arasında görüşmelerde ilerleme sağlanmasına karşın diplomatik ilişkilerin yeniden normalleşmesi ve karşılıklı büyükelçi atanması konusunda bir karar alınamadığı kaydedildi.

İki ayrı hükümetin bulunduğu Libya'da Türkiye ve Mısır rakip hükümetlere destek veriyor. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları anlaşmazlığında da Türkiye'nin karşısında yer alan Mısır, 2020'de Yunanistan'la “deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması” imzalamıştı.
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