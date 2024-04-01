Somalılar AKP'den vazgeçti

CHP, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Manisa'nın Soma ilçesinde birinci parti oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre saat 23.40 itibariyle CHP'nin adayı Sercan Okur oyların yüzde 61'ini alırken, AKP'nin adayı Egemen Bülent Türkmen ise yüzde 25,8'de kaldı.

KUTLAMA YAPTILAR

Manisa'nın Soma ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Sercan Okur seçimi kazandı. Cengiz Topel meydanından Atatürk Caddesinde kadar yüzlece vatandaş bir araya gelerek seçim sonuçlarını kutladı

Okur, "Allah bize bu mutluluğu gösterdi ya artık ölsem de gam yemem. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana oy veren, vermeyen bütün Somalılar ben herkesin başkanı olarak yola çıktım, bunu da başardığımı düşünüyorum" dedi.









Manisa'nın Soma ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Sercan Okur seçimi kazandı. Okur, "Allah bize bu mutluluğu gösterdi ya artık ölsem de gam yemem. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana oy veren, vermeyen bütün Somalılar ben herkesin başkanı olarak yola çıktım, bunu da başardığımı düşünüyorum" dedi.





YILLARDIR AKP KAZANIYORDU

2019 yılında CHP adayı Abdullah Saka yüzde 29,5 oy almış, AKP'nin adayı Ali Tulup yüzde 43,91 ile birinci olmuştu.





2014 yılındaki yerel seçimde AKP yüzde 43,3 ile, 2009 seçimlerinde ise yüzde 43 ile birinci olmuştu.