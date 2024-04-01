İstanbul'da CHP AKP kalelerini düşürüyor: Üsküdar, Beyoğlu ve Eyüpsultan

Yerel seçimlerde sonucu en çok merak edilen kent olan İstanbul'da CHP adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk sonuçlara göre yeniden göreve seçildi.

Anadolu Ajansı'na (AA) göre oyların yaklaşık yüzde 88'i sayıldı. AA verilerine göre oyların yaklaşık Ekrem İmamoğlu yüzde 51'ini, AKP adayı Murat Kurum yüzde 40'ını aldı.

Ekrem İmamoğlu, İBB'de yaptığı konuşmada, “1 milyonun üzerinde biraz farkla öndeyiz, bu an itibarıyla yeni dönemdeki yetkisini İstanbul halkı bize vermiştir diyebiliriz” dedi.

İmamoğlu, “Bizi mutlu eden, hedeflerimizin ilçeler noktasında da gerçekleşmiş olmasıdır" diye konuştu.

"Milletin sandıkta verdiği görevleri yok sayanlar eninde sonunda milletin gönlündeki yerlerini kaybederler" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için görevleri doğru anlamakla ilgili herkesin yükümlülükleri vardır. İstanbullular bana icraatçı halkçı belediyecilikte tam yol ileri görevini vermiştir. Daha fazla hizmet, daha güçlü adımlar atma görevi vermiştir" mesajını verdi.





İmamoğlu konuşmasında ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerine, Parti Meclisi (PM) üyelerine, CHP'nin39 ilçe belediye başkan adayı ile onların ekip arkadaşlarına ve ailesine teşekkür etti.





İmamoğlu, "İstanbul İttifakı'nı içselleştiren ve bu ittifakı güçlendiren insanlarımıza, İstanbul İttifakı kavramını ruhen kabul eden herkese halkın oluşturduğu Vicdan İttifakı'na teşekkür ediyorum. Herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.





DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş ise resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Ekrem İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi, neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi" diye konuştu.



