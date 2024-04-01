Samanyolu Haber /Gündem / Seçim hezimetinden sonra Akşener, yarın basın toplantısı düzenleyecek /01 Nisan 2024 00:26

Seçim hezimetinden sonra Akşener, yarın basın toplantısı düzenleyecek

Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağı açıklanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçim sonuçlarına ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. Partiden yapılan açıklamada, "Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir." denildi. Öte yandan Akşener, seçim sonuçlarını takip ettiği parti genel merkezinden gece yarısı ayrıldı.

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Türkiye'de 61 milyondan fazla seçmen yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gitti. Yurt genelinde yaklaşık yüzde 80 sandık açılmışken resmi olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti'nin kazandığı tek il Nevşehir oldu.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını duyurdu.

İYİ Partili Bilge Yılmaz ise ilk seçim sonuçlarının ardından partideki Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa etti.. Yılmaz, Meral Akşener'e de istifa çağrısında bulundu.


AKŞENER YARIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, partinin Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Partiden yapılan açıklamada, "Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir." ifadesine de yer verildi.

SONUÇLARI TAKİP ETTİĞİ PARTİ GENEL MERKEZİNDEN AYRILDI
İYİ Parti Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla birlikte sandık sonuçlarını takip eden Meral Akşener, gece yarısı genel merkezden ayrıldı. Herhangi bir açıklamada bulunmayan Akşener binadan ayrılırken İYİ Partililer destek tezahüratı yaptı.
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