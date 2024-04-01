Erdoğan balkona çıktı: Ilımlı mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendirirken “Her olanda bir hayır vardır” yaklaşımını benimsedi. Ayrıca, milletin iradesine saygı gösterme ve demokrasinin yanında durma konusundaki kararlılığını vurguladı. Türkiye’nin geleceği için hazine değerinde bir süre olduğunu belirtti. Bu dönemi, milletin güvenini yeniden inşa etmek ve gönülleri kazanmak için kullanmak gerektiğini ifade etti.





Özet: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu ve milletin iradesine saygı göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Türkiye’nin önünde hazine değerinde bir süre olduğunu ve bu dönemi verimli şekilde değerlendirmek gerektiğini belirtti.



