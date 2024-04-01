Erdoğan balkona çıktı: Ilımlı mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendirirken “Her olanda bir hayır vardır” yaklaşımını benimsedi. Ayrıca, milletin iradesine saygı gösterme ve demokrasinin yanında durma konusundaki kararlılığını vurguladı. Türkiye’nin geleceği için hazine değerinde bir süre olduğunu belirtti. Bu dönemi, milletin güvenini yeniden inşa etmek ve gönülleri kazanmak için kullanmak gerektiğini ifade etti.
Özet: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu ve milletin iradesine saygı göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Türkiye’nin önünde hazine değerinde bir süre olduğunu ve bu dönemi verimli şekilde değerlendirmek gerektiğini belirtti.
"Sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır"
31 Mart'ın bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Erdoğan, "31 Mart bizim için bir bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır. Bugün AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır." diye konuştu.
"Her olanda bir hayır vardır"
"Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 2 aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu, her olanda bir hayır vardır. Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"Milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz"
Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldıklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz." dedi.
"Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız. Milletimizin farklı tasarrufta bulunduğu yerlerde de güveni yeniden inşa edecek, çok daha güçlü bir şekilde gönülleri fethetmenin yollarını arayacağız. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz."