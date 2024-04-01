Samanyolu Haber /Gündem / İşte resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı ve partisi kesinleşen iller /01 Nisan 2024 00:08

İşte resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı ve partisi kesinleşen iller

Hangi illerde oy sayımı bitti? İşte resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı ve partisi kesinleşen iller

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HANGİ İLLERDE OY SAYIMI BİTTİ?
İşte resmi olmayan sonuçlara göre kesinleşen iller:

Bingöl: AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı

Giresun: CHP adayı Fuat Köse kazandı

Tokat: MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı. 

Artvin: CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı

Bilecik: CHP adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı

Çanakkale: CHP adayı Muharrem Erkek kazandı

Afyon: CHP adayı Burcu Köksal

Adana: CHP adayı Zeydan Karalar seçildi

Balıkesir: CHP adayı Ahmet Akın

Şırnak: AK Parti adayı Mehmet Yarka

Amasya: CHP adayı Turgay Sevindi

Adıyaman: CHP adayı Abdurrahman Tutdere
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