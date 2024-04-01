İşte resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı ve partisi kesinleşen iller

HANGİ İLLERDE OY SAYIMI BİTTİ?
İşte resmi olmayan sonuçlara göre kesinleşen iller:
Bingöl: AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı
Giresun: CHP adayı Fuat Köse kazandı
Tokat: MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.
Artvin: CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı
Bilecik: CHP adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı
Çanakkale: CHP adayı Muharrem Erkek kazandı
Afyon: CHP adayı Burcu Köksal
Adana: CHP adayı Zeydan Karalar seçildi
Balıkesir: CHP adayı Ahmet Akın
Şırnak: AK Parti adayı Mehmet Yarka
Amasya: CHP adayı Turgay Sevindi
Adıyaman: CHP adayı Abdurrahman Tutdere