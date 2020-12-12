Samanyolu Haber /Gündem / Son 10 yılın en düşüğü! /12 Aralık 2020 15:41

Son 10 yılın en düşüğü!

İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

SHABER3.COM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 26,98, Terkos'ta yüzde 22,82, Sazlıdere'de yüzde 5,54, Alibeyköy'de yüzde 28,54, Büyükçekmece'de yüzde 16,07, Ömerli'de yüzde 22,64 Darlık'ta yüzde 51,39 olarak tespit edildi.

İstanbul'a su sağlayan göletler ve barajlar azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip ancak şu an 185,82 milyon metreküp su bulunuyor. İlde günlük ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su tüketiliyor.

İstanbul'a su sağlayan kaynaklar Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının ilk 11 ayında 477 milyon 745 bin metreküp su alındı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da artış gösterdi.

Baraj doluluk

Barajların doluluk oranı 2019 Aralık ayında yüzde 38,66 olarak belirlendi. Yaz aylarında yüzde 66,58 seviyelerine yükselse de 2020 Aralık ayında yeniden yüzde 22,15'e indi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, "İstanbul'da 3 ay kadar su var. Herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Aralık-ocak-şubat aylarında barajlarımızı dolduracağımızı düşünüyoruz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son 10 yılın en düşüğü! Sonraki Haber >>

''Utanmadan bir de 'kızdırmayın beni' diyor. Ulan sen kimsin''

''Utanmadan bir de 'kızdırmayın beni' diyor. Ulan sen kimsin''

Güleryüz'den bakana: Sen yap, ben sana bin lira vereyim

Güleryüz'den bakana: Sen yap, ben sana bin lira vereyim

'Devlet bunu biliyor' diyerek itiraf etti

'Devlet bunu biliyor' diyerek itiraf etti

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

Gençlerden örnek çalışma

Gençlerden örnek çalışma

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:23:42