Son 10 yılın en düşüğü!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 26,98, Terkos'ta yüzde 22,82, Sazlıdere'de yüzde 5,54, Alibeyköy'de yüzde 28,54, Büyükçekmece'de yüzde 16,07, Ömerli'de yüzde 22,64 Darlık'ta yüzde 51,39 olarak tespit edildi.







İstanbul'a su sağlayan göletler ve barajlar azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip ancak şu an 185,82 milyon metreküp su bulunuyor. İlde günlük ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su tüketiliyor.





İstanbul'a su sağlayan kaynaklar Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının ilk 11 ayında 477 milyon 745 bin metreküp su alındı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da artış gösterdi.





Baraj doluluk





Barajların doluluk oranı 2019 Aralık ayında yüzde 38,66 olarak belirlendi. Yaz aylarında yüzde 66,58 seviyelerine yükselse de 2020 Aralık ayında yeniden yüzde 22,15'e indi.





Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, "İstanbul'da 3 ay kadar su var. Herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Aralık-ocak-şubat aylarında barajlarımızı dolduracağımızı düşünüyoruz” dedi.