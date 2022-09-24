Son anket: İttifakların arası açılıyor

ORC Araştırma Şirketi, 17-21 Eylül 2022 tarihlerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre en çok oy alan ilk 3 parti ve oy oranlarını açıkladı.







ORC'nin 33 ilde toplam 6 bin 190 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre AKP yüzde 30,6 oy aldı. Ankete göre Türkiye'nin en çok oy alan partisi hala AKP.





CHP ise yüzde 24,8 oy oranına sahip ve ikinci parti. 3'üncü sırayı yüzde 19.4 ile İYİ Parti aldı.





Partilerin oy toplamına bakıldığında ise Millet İttifakı'nın yüzde 44,2 oy oranına sahip olduğu görüldü.

