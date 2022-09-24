'Şakkadanak' Necmettin'den dolar çıkışı: Bilerek yükselttiler, büyük bir bomba patlayacak

Şakkadanak dolar satarım çıkışıyla tanınan yandaş Necmettin Batırel bugünkü köşe yazısında dolar kurunun tarihini zirvesini test ettiğini anımsatarak 20 Aralık 2021 dikkat çekti.







"ŞİMDİ SATACAKLAR"

Necmettin Batırel, “Aslında kuru bilerek bu seviyeye getirdiler, şimdi satacaklar... Merkez Bankasının rezervleri 115 milyar dolara dayandı. Piyasada yakında 20 Aralık 2021’de olduğu gibi çok büyük bir bomba patlayacağını tahmin ediyorum. Bu tamamen benim şahsi beklentim. 1-2 hafta çok kritik.” dedi.





"HAZİNE YÜKSEK BEDEL ÖDEMİYOR"

Yeni ekonomik sisteminin tıkır tıkır işlediğini savunan Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, “Al gülüm ver gülüm” başlıklı yazısında, “Hazine düşük faizle borçlanıyor, yüksek bedel ödemiyor. 2023’e kadar faiz tek haneye düşecek…” ifadesini kullandı.





“SIKI DURUN! DOĞALGAZI İNDİRİMLİ KULLANACAĞIZ”

Rusya’nın Avrupa’ya satamadığı 50 milyar metreküplük doğalgazı Türkiye’ye vereceğini iddia eden Necmettin Batırel, “Şimdi en önemli gelişmeyi söylüyorum sıkı durun! Bu gazın bir kısmını biz indirimli olarak kullanacağız geri kalan kısmını Avrupa’ya satacağız. Gıdadan sonra enerji köprüsü olacağız. Hem Türkiye, hem Rusya büyük kazanç elde edecek. ABD bu uygulamaya tavır koyarsa AB’yi karşısında bulacak. Ayrıca Rusya’dan ithal ettiğimiz doğalgazın yüzde 25’ini ruble ile ödeyeceğiz, cari açıkta en az 5 milyar dolarlık azalma sağlayacağız…” görüşünü savundu.



