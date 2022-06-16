Sonunda bu da oldu

Küresel piyasalardaki etkile birlikte neredeyse her gün zamlanan akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 80 kuruşluk yeni bir zam daha gelmesi bekleniyor.





Söz konusu bu yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı da 30 TL'yi bulmuş oluyor.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre dün gece 1 lira 27 kuruş zamlanan motorine bu gece bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam geleceği belirtilmişti. Zam kararının netleştiği öğrenildi. dün gece 1 lira 27 kuruş zamlanan motorine bu gece bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam geleceği belirtilmişti. Zam kararının netleştiği öğrenildi.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 29,88 TL'ye, Ankara'da 29,99 TL'ye, İzmir'de 30 TL'ye yükselecek.Öte yandan önceki gece benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim gelmişti.