Sonunda Finlandiya, Rusya ile kapıları kapattı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya’dan gelen düzensiz göçmen geçişini engellemek maksadıyla Finlandiya, Rusya ile olan tüm sınır kapılarını en kuzeydeki hariç kapattı. Kullanılan kapı sadece Raya-Jooseppi sınır geçişi.





Bu gelişmeyi Finlandiya Başbakan Petteri Orpo, basın açıklamasında verdi. Orpo, "Bizim işimiz Finlilerin güvenliğini sağlamaktır. Karar kimseye yönelik değil. Durumun kötüleşmesi halinde daha da sert önlemler alacağız" dedi.





Gelen haberlere göre Finlandiya düzensiz göçmen akışına karşı önlem maksadıyla Rusya ile sınırına bariyer yerleştirmeye başlamıştı. Çıkan haberlerde Finlandiya'nın Rusya ile bazı sınır noktalarına, dikenli telli beton bariyerler yerleştirmeye başlandığı yazılmıştı.