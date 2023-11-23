Samanyolu Haber /Dünya / Sonunda Finlandiya, Rusya ile kapıları kapattı /23 Kasım 2023 14:27

Sonunda Finlandiya, Rusya ile kapıları kapattı

Finlandiya, Rusya ile biri hariç bütün sınır kapılarını kapattı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Rusya’dan gelen düzensiz göçmen geçişini engellemek maksadıyla Finlandiya, Rusya ile olan tüm sınır kapılarını en kuzeydeki hariç kapattı. Kullanılan kapı sadece Raya-Jooseppi sınır geçişi. 

Bu gelişmeyi Finlandiya Başbakan Petteri Orpo, basın açıklamasında verdi.  Orpo, "Bizim işimiz Finlilerin güvenliğini sağlamaktır. Karar kimseye yönelik değil. Durumun kötüleşmesi halinde daha da sert önlemler alacağız" dedi.  

Gelen haberlere göre Finlandiya düzensiz göçmen akışına karşı önlem maksadıyla Rusya ile sınırına bariyer yerleştirmeye başlamıştı. Çıkan haberlerde Finlandiya'nın Rusya ile bazı sınır noktalarına, dikenli telli beton bariyerler yerleştirmeye başlandığı yazılmıştı.
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