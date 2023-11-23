Samanyolu Haber /Gündem / Batı Avustralya'da süren orman yangınları nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi /23 Kasım 2023 14:37

Batı Avustralya'da süren orman yangınları nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinin batısında devam eden orman yangınlarında onlarca ev yandı, çok sayıda kişi tahliye edildi.

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ABC News'un haberine göre, eyaletin başkenti Perth'te 40 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve rüzgarlar yangının kontrol altına alınmasını güçlendiriyor.

Perth'teki yangınları söndürme çabaları sürerken bölgenin kuzeyinde birçok ev ve mülk yandı, çok sayıda kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.

Batı Avustralya İtfaiye ve Acil Durum Komiseri Darren Klemm, yangınların can kaybına neden olmadığını, bazı kişilerin dumandan etkilendiğini ve birkaç kişide küçük çaplı yanıklar meydana geldiğini aktardı.

Batı Avustralya Eyaleti Başbakan Yardımcısı Rita Saffioti, elektrik direklerinin hasar görmesi sonucu bölgede en az 544 haneye elektrik verilemediğini, en az 130 kişinin geçici barınaklara nakledildiğini duyurdu.

Yangının kontrol altına alınması birkaç gün sürebilir
Eyaletin Acil Durum Yönetim Bakanı Stephen Dawson da bölgede yangın söndürme çalışmalarına 150'den fazla itfaiye personelinin katıldığını belirterek yangının kontrol altına alınmasının birkaç gün sürebileceğine işaret etti.

Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt da Kovid-19 salgını sürecinde kurulan 500 yataklı Bullsbrook karantina merkezinin, yangın nedeniyle tahliye edilenler için hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Çin'de bulunan ve cumartesi dönmesi beklenen Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook'un ziyaretini yarıda keserek ülkeye geleceği açıklandı.

Perth'in kuzeydoğusundaki çam ağaçlarının olduğu alanda dün başlayan yangının sebebine dair incelemeler sürüyor.
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