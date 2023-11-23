Hollanda'da seçim sonuçları zorlu koalisyon ihtimallerini ortaya çıkardı

13 yıldır iktidardaki merkez sağdan Mark Rutte'nin liderliğindeki koalisyon hükümetinin, göçmen sayısının sınırlandırılmasıyla ilgili anlaşmazlıklar neticesinde düşmesi üzerine düzenlenen seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre Wilders yüzde 23,5 oyla önde tamamladı. Uzun süredir koalisyonlarla yönetilen ülkede hükümet kurulabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76'sının desteği gerekiyor. Bu durumda İslam düşmanı Wilders'ın hükümet kurabilmek için, 37 olan sandalye sayısına ilaveten en az 39 milletvekilinin desteğini güvence altına alması şart.





Bu siyasi tabloda Wilders'ın, resmi sonuçların açıklanacağı 1 Aralık'ı takip eden günlerde başlayacak görüşmelerde hükümet kurulabilmek için en az 2 partiyi daha ikna etmesi gerekiyor. Liderlerin seçim öncesindeki söylemlerine bakıldığında hükümet koalisyon pazarlıklarının uzun sürmesi ya da başarısızlıkla sonuçlanması çok muhtemel görünüyor.





Hangi parti kaç sandalye çıkardı? Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Demokratlar 66 Partisi (D66), Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hıristiyan Birliği Partisi’nin 78 olan toplam sandalye sayısı 41’e düştü.

Dilan Yeşilgöz liderliğindeki VVD, 2006’dan bu yana ilk kez en büyük parti olamadı.

Sosyal demokrat ittifak 25 sandalye ile Meclis'te ikinci parti olurken, onu 24 sandalye ile Dilan Yeşilgöz liderliğindeki VVD izledi. İlk kez seçime giren Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) 20 üyelik elde etti.

NSC koalisyon pazarlıkları için kilit parti konumuna geldi.

Wilders’in işaret ettiği, PVV, NSC, VVD koalisyonu 81 milletvekiline sahip oluyor. Hükümet oluşumu için 150 üyeli mecliste salt çoğunluğu bir fazlası olan 76 sandalye gerekiyor.

Senato'da çoğunluğa sahip olan Çiftçi Vatandaş Haraketi’nin (BBB) de katılımıyla, sağcı koalisyon hem meclis hem de senatoda ezici bir üstünlük sağlıyor.

Sosyal demokrat ittifak, VVD, NSC ve Demokratlar 66’nın yer alacağı sol - sağ koalisyonu ise, 78 sandalyeye ulaşıyor.

Pieter Omtzigt, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Wilders’la koalisyon için açık kapı bıraktı.

Dilan Yeşilgöz de işbirliğine yönelik mesaj verdi. VVD yetkili kurulları toplanarak, koalisyon seçeneklerini ele alacak.

Yeşilgöz: Sonuç hayal kırıklığı Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi 2021 seçimlerine göre 11 milletvekili kaybederek, 24 sandalye ile 3. gözüküyor. VVD lideri Dilan Yeşilgöz de seçim merkezinde yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul etti.

Geert Wilders, Frans Timmermans ve Pieter Omtzigt'i tebrik eden Yeşilgöz, “Bizim için sonuç hayal kırıklığı yarattı. Bundan alacağımız büyük dersler var. Yeterince dinlenilmedi, yeterince uygulanabilir çözümler sunulmadı. Liderlik bizde değil. Bu bizim için yeni bir sayfa. Bugünden aldığımız derslerle inandığımız bir Hollanda inşa edeceğiz” dedi.

Frans Timmermans liderliğinde seçime giren İşçi Partisi (PvdA) - Yeşil Sol Parti (GL) ittifakı, 25 sandalye ile 2. sırada yer alıyor.

Pieter Omtzigt liderliğindeki merkez sağ Yeni Sosyal Sözleşme Partisi'nin (NSC) de 20 milletvekili kazanacağı hesaplanıyor.

46 sandalyeninse daha küçük partilerce paylaşılacağı öngörülüyor. Bunlar arasında iki sandalyeyle Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin oy verdiği DENK Partisi de var.

DENK Partisi lideri: Birçok insanda korkuya yol açıyor DENK Partisi lideri Stephan van Baarle, Wilders'in seçim galibiyetinin insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu savunarak, “Bu durum "birçok insanda korkuya yol açıyor" dedi.

Van Baarle, Wilders’i seçim zaferinden dolayı tebrik etmek istemediğini belirtti ve "Korkmayacağız, ilk günden itibaren bu ülkede aşırı sağ söylemlere karşı siper olup azınlıklar için mücadele edeceğiz. Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede düşünmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Dışlama ve Müslüman nefretiyle mücadele bizim DNA'mız” diye konuştu.









Seçimin kaybedenleri

İlk sonuçlara göre, Dilan Yeşilgöz’ün Hollanda tarihinin ilk kadın başbakanı olma olasılığı ortadan kalkıyor.

Seçimin en büyük kaybedenlerinden biri Dilan Yeşilgöz liderliğindeki VVD olacak gibi görünüyor. Yıllardır Hollanda’nın en büyük partisi olan liberal sağcı VVD, 2021’de elde ettiği 34 sandalyeden 10’unu kaybediyor.

Sol liberal Demokratlar 66 (D66) da, 24 milletvekilinden 14’ünü kaybediyor.

Merkez sağ Hıristiyan Demokrat Partisi’nin (CDA) de, 15 olan sandalye sayısı 5’e iniyor.

Aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi (FvD), 8 sandalyeden 3’e, Sosyalist Parti de 9 sandalyeden 5’e geriliyor.

Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi de, sahip olduğu 3 milletvekilinden birini kaybediyor.



