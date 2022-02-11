Samanyolu Haber /Gündem / Sövmek İle Yüceltmek Arasında İslam Tarihi /11 Şubat 2022 16:56

Sövmek İle Yüceltmek Arasında İslam Tarihi

İlahiyatçı Yazar Hamdullah Öztürk You Tube kanalında yeni bir yorum videosu yayınladı

Sövmek İle Yüceltmek Arasında İslam Tarihi

İlahiyatçı Yazar Hamdullah Öztürk YouTube kanalında yayınladığı yeni videoda 'Tarihten örnekler vererek bizden önce yaşamış büyüklerimize saygılı olmak İslam dininin gereğidir.dedi.  Son zamanlarda dinimiz ve dine hizmet etmiş büyüklerimiz hakkında karalayıcı yayınlar yapıldığına dikkat çeken Öztürk , üç ayeti yorumladı 



VİDEODA YORUMLANAN AYETLER 
Al-i İmran suresi ayet 140-141: "...zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez."

Nur suresi ayet 55: "Allah içinizden iman edip makbul ve güzel işler işleyenlere kesin olarak vaad buyurur ki: Daha önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi kendilerini de hakim kılacak, kendileri için beğenip seçtiği İslâm dinini tatbik etme gücü verecek ve yaşadıkları korkulu dönemin arkasından, kendilerini tam bir güvene erdirecektir. ..."

Enbiya suresi ayet 105: "Şu kesindir ki Biz Zikir'den (Tevrat'tan) sonra Zeburda da: "Dünyaya salih kullarım varis olacaklar. Dünya onlara kalacak" diye yazmışızdır."

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