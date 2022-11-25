Samanyolu Haber /Gündem / Şoygu ve Akar, olası kara harekatını görüştü /25 Kasım 2022 12:49

Şoygu ve Akar, olası kara harekatını görüştü

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlemek istediği kara harekatı Moskova’nın yakın markajında.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Suriye konulu 19. Astana görüşmesinin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrentyev, "Yavaş yavaş Suriye-Türkiye yakınlaşmasına tanıklık edeceğimizi umuyoruz” açıklaması yapmıştı.

Rusya’nın Türkiye’nin askeri harekatına ilişkin henüz yeşil ışık yakmadığı yorumları gelirken iki ülke savunma bakanları kritik bir görüşme gerçekleşti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede uzatılmasına karar verilen tahıl koridoru anlaşması ile Suriye’ye operasyon meselesi ele alındı. Telefon görüşmesinin Türkiye’nin girişimi üstüne gerçekleştiği söylendi.
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