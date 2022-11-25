Şoygu ve Akar, olası kara harekatını görüştü

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Suriye konulu 19. Astana görüşmesinin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrentyev, "Yavaş yavaş Suriye-Türkiye yakınlaşmasına tanıklık edeceğimizi umuyoruz” açıklaması yapmıştı.





Rusya’nın Türkiye’nin askeri harekatına ilişkin henüz yeşil ışık yakmadığı yorumları gelirken iki ülke savunma bakanları kritik bir görüşme gerçekleşti.





Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Görüşmede uzatılmasına karar verilen tahıl koridoru anlaşması ile Suriye’ye operasyon meselesi ele alındı. Telefon görüşmesinin Türkiye’nin girişimi üstüne gerçekleştiği söylendi.