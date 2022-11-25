Samanyolu Haber /Gündem / ''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin'' /25 Kasım 2022 12:44

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

Sokak röportajında "Biz eti nereden görmüştük" diyen kadın viral oldu.

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

74 yaşında olduğunu ifade eden kadın, Ortaya Karışık Youtube kanalının sokak röportajında şu ifadeleri kullandı: "Yatın kalkın Tayyip Erdoğan'a dua edin, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Biz cennette yaşıyoruz. Biz kamyonların arkasında yattık, ilaç kuyruklarında durduk. Biz neler gördük. Şimdi çoban döner yiyor. Var da yiyor."

"Biz döneri, eti nereden görmüştük" diyen kadını çevredekilerin alkışladıkları görüldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşi 'et üretmek' olan çobanın et yiyebilmesinin lüks ve ayrıcalık sayıldığı bir ülkede yaşamak da apayrı bir heyecan olsa gerek. 
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''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

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