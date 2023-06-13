Şoygu ve Prigojin çekişmesi büyüyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ukrayna tarafından bir haftadır devam karşı atak, Rusya ordusu içinde bazı yönetim problemlerini gün yüzüne çıkarmış oldu.







Rusya Savunma Bakanlığı, yayınladığı yeni kararname uyarınca tüm gönüllü birlikleri 1 Temmuz'a kadar orduyla sözleşme imzalamak zorunda bırakıyor.





Özel akeri şirketleri ve özellikle aranın bozuk olduğu bilinen Wagner Grubunu ‘tasviye’ etme kararı olarak adlandırılan kararname sonrası Wagner Grubunun kurucusu Yevgeni Prigojin’den itiraz geldi. Prigojin, kendi bünyelerinde görevli özel askerlerin kesinlikle Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayacağını duyurdu.





Prigojin ile Şoygu arasında bir çekişme olduğu biliniyor. Wagner Grubu, kurucusu, özel askeri operasyon bölgesinde yaşadığı mühimmat eksikliği iddialarında Rus Savunma Bakanını ağır eleştirilerde bulunmuştu. Prigojin, yayınladığı videolarda, Şoygu ve Genel Kurmak Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında ağır ithamlarda bulunarak suçlamalar yöneltmişti.





Bu arada gelen bilgilere göre sözleşme imzalama zorunluluğu getiren kararnamesi sonrası ilk sözleşmeyi 'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvvetleriyle Savunma Bakanlığı imzaladı.