Samanyolu Haber /Gündem / İlçe Jandarma Komutanı rüşvet parasıyla Umre’ye gitmiş! /13 Haziran 2023 12:30

İlçe Jandarma Komutanı rüşvet parasıyla Umre’ye gitmiş!

İlçe Jandarma Komutanı’nın rüşvet çarkı dudak uçuklattı. Korucu alımında rüşvet aldığı iddia edilen Binbaşı ile Uzman Çavuş ağabeyine dava açıldı. İddianameye göre Binbaşı Ahmet Eren rüşvet parasıyla umre yapmış.

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Diyarbakır’ın Ergani İlçesinde güvenlik korucusu alımlarında rüşvet aldıkları ileri sürülen dönemin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı ile Uzman Çavuş olan ağabeyi ve korucuların da aralarında bulunduğu 38 sanık hakkında, “Rüşvet ve irtikâp” suçlarından dava açıldı.  İddianameye göre Binbaşı Ahmet Eren rüşvet parasıyla umre yapmış.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, 36 ayrı olayda rüşvet alan tutuklu sanıklar Ahmet Eren ile ağabeyi Soner Eren ve bu rüşvete aracılık eden Murat Altın’ın da aralarında bulunduğu 38 sanığın 20 yıldan 350 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Binbaşı Eren’in para vermek istemeyenleri görevden almakla tehdit ettiği, ardından PKK ile işbirliği yaptıklarına dair tutanak tuttuğu, tanık ifadelerinde yer aldı. Eren’in maddi menfaat karşılığında ham petrol kaçakçılığına da göz yumduğu, bazı korucu adaylarından ruhsatsız Glock marka tabanca alıp silahı satıp menfaat sağladığı bildirildi.

Kapasitesinin üzerinde buğday yüklü kamyonlara ağır tonajdan dolayı ceza yazdırmadığı, bunun karşılığında buğday işi yapan tüccarların Binbaşı Ahmet Eren’i Umre’ye gönderdikleri bilgisi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, Ahmet Eren’in kan davalı aileden jeep aldığı,  kaçak petrol ticaretine göz yumduğu, özel okula iki çocuğunu ücretsiz gönderdiği, delil yok ettiği,  alkollü trafik kazasına dair raporu değiştirdiği, tayin karşılığı rüşvet aldığı, paşaların adını kullandığı anlatıldı.
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