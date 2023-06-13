Bir Rus general daha hayatını kaybetti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA
Rus medyasında çıkan haberlere göre bu sabah Zaporozhye bölgesinde Rusya'nın 35. Ordu Birliği Komutanı Tümgeneral Sergei Goryachev öldürüldü.
İddiaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin füze saldırısı sonucu general hayatını kaybetti. İlk açıklama askeri muhabir Yuri Kotenok tarafından yapıldı.
Askeri muhabirin açıklamasında Goryachev’in "Transdinyester'deki Rus birliğine komutanlık etti, Tacikistan'daki 201. askeri üssün yanı sıra Habarovsk'taki eğitim merkezine komuta etmişti”