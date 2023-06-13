Samanyolu Haber /Gündem / Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Faiz ne kadar artacak? /13 Haziran 2023 13:19

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Faiz ne kadar artacak?

Yurt içi ve Yurt Dışı piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

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ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu ay %8.5 seviyesindeki politika faizini %25’e yükselteceği tahmininde bulundu. JP Morgan politika notunun yazarı Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, yılsonu politika faizi beklentilerini %30’da sabit tuttuklarını belirterek 2023’ün 2. yarısında kredi koşullarının sıkılaşmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin resesyona gireceği öngörüsünü de dile getirdi.

Deutsche Bank, Türk ekonomisine ilişkin yayımladığı raporda, yeni kabine ve kritik kurumlardaki atamalar sonrası daha ılımlı ve ortodoks para politikası karışımına dönülebileceği tahminini paylaştı. Raporda "Bu noktada tam bir değerlendirme yapmak zor ancak TL'deki hızlı değer kaybı, ilk anda büyük bir faiz artırımını gerektiriyor. Diğer yandan hükümetin kredi büyümesinde çöküşe neden olmamak için bir denge sağlaması gerekiyor. Politika faizi ilk seferde %25'e yükseltilebilir veya Haziran ve Temmuz aylarında üst üste faiz artırımı olabilir. İkinci senaryoda faiz önce %18-20 civarına, Temmuz’da da %25 seviyesine yükselebilir. Bu artışın son olup olmayacağı soru işareti ve TL'nin hareketi ile portföy akışlarına bağlı olacak. Faizin %30'un üzerine çıkması ihtimalini de dışlamıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ABD bankası Goldman Sachs, Türkiye için ideal faiz oranının %40 olduğunu paylaşırken Société Générale’in beklentisi ise %15. TCMB, yeni başkanı Hafize Gaye Erkan’ın başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısını 22 Haziran’da yapacak.
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