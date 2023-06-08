Soykırım şüphelisini 'Şiddetli bunama' kurtardı!

Kabuga'nın 1984 yılında yaşanan ve 800 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarda Hutuların soykırım girişimlerinin ana finansörü olduğu öne sürülüyor. Hutular o dönemde ülkedeki azınlık etnik grup Tutsiler başta olmak üzere muhalif grup üyelerini hedef alıyordu.

Ruanda'da soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekle itham edilen Felicien Kabuga'nın 'şiddetli bunama' nedeniyle yargılanamayacağına karar verildi. Mahkeme, yargı sürecinde mahkumiyet olasılığı bulunmayan ancak Kabuga'nın soykırımdaki rolünü tespit edecek yasal bir sürecin takip edileceğini açıkladı.1984 yılında Ruanda'da yüz gün boyunca 800 bin kişinin ölümüne neden olan soykırıma ilişkin dava Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görüldü.Soykırımının finansörü ve planlayıcısı olmakla suçlanan Kabuga, 28 yıl sonra hakim karşısına çıktı.Soykırım ve insanlığa karşı suçla itham edilen 88 yaşındaki Kabuga’nın, 'şiddetli bunama' nedeniyle olması gerektiği gibi yargılama sürecine katılamayacağı ve sağlığını geri kazanma olasılığının da düşük olduğu belirtildi.Mahkeme Kabuga’ya sağlık sorunları gerekçesiyle, mahkumiyet olasılığı bulunmayan ancak soykırımdaki rolünü tespit edecek yasal bir süreç uygulanacağını açıkladı.