Samanyolu Haber /Dünya / ABD: Rusya, 'güvenli hava sahası' protokolüne uymuyor /08 Haziran 2023 07:19

ABD: Rusya, 'güvenli hava sahası' protokolüne uymuyor

Suriye'deki Rus askeri güçlerinin, Rusya ile ABD ve koalisyon güçleri arasındaki hava protokolünü tek taraflı olarak ihlal ettiği öne sürüldü.

SHABER3.COM

Amerikalı bir yetkili, Rusya'nın IŞİD'le mücadele sırasında ABD ve koalisyon birlikleri ile Rus güçleri arasında çıkabilecek bir anlaşmazlığı engellemek için yapılan hava protokolünü tek taraflı olarak bitirdiğini duyurdu.

Al Arabiya haber kanalına bilgi veren ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) sözcüsü "Pilotlarımız üzerinde mutabık kalınan bu protokollere bağlı kalmaya devam ederken, Rus ordusu kısa süre önce profesyonel bir Hava Kuvvetinden beklenen standartlardan uzaklaşarak bu anlaşmaları kasıtlı olarak ihlal etmeyi tercih etti" diye konuştu.

Amerikalı yetkili, Rus uçaklarının güvensiz ve profesyonel olmayan bir şekilde faaliyet göstermekte olduğunu, agresif manevralar yaptığını ve artan sıklıkta ABD'nin operasyon alanlarında çatışmasız saldırılar gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Mart ayında ABD'nin Orta Doğu'daki hava operasyonlarından sorumlu komutanı Korgeneral  Alexus Grynkewich Rus jetlerinin ABD üslerinin üzerindeki hava sahasını yaklaşık 25 kez ihlal ettiğini açıklamıştı.

Rusya da benzer şekilde Amerikan pilotlarının Rus uçaklarının yakınında, silah sistemlerini aktive etmek gibi profesyonellikten uzak hareketler yürüttüğünü ileri sürüyor.

"Gerilimi azaltıcı bir duruş sergiliyoruz"

ABD Savunma Bakanlığı'nın kesin bir dille kınadığı bu suçlamalara da değinen sözcü "Biz bilerek Rus uçaklarına herhangi bir silahı aktive etmemek ya da işaret vermemek için kasıtlı olarak gerilimi azaltıcı bir duruş sergiliyoruz. Aksi yöndeki yorumlar yanlıştır ve kasıtlı olarak kışkırtıcıdır." dedi.

Sözcü, koalisyon pilotlarının çarpışmaları önlemek ve yakındaki Rus savaş jetlerinden haberdar olmak için radar ve araç sistem ve sensörlerini kullanmaya başladığını da ifade etti.

ABD ve koalisyon birlikleri Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) yenilgiye uğratılması görevi kapsamında yıllardır Suriye'de bulunuyor. Hava protokolü, bu birliklerle ülkedeki Rus güçleri arasında, özellikle de havada kaza ya da yanlış anlaşmaları önlemek için iletişim kanallarını açık tutmayı amaçlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD: Rusya, 'güvenli hava sahası' protokolüne uymuyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:34:15