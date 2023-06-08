Eski başbakan cinayete azmettirmekle suçlandı

İmran Han iddiaları reddediyor

İmran Han ise bir canlı yayında hakkındaki iddiaları reddetti ve kendisine yönelik açılan diğer 16 davada kefaletle serbest yargılanma talep edeceğini söyledi.

Pakistan polisi, eski Başbakan İmran Han hakkında tahrik davası açılmasını isteyen bir avukatın dün öldürülmesiyle ilgili hazırladığı fezlekede, Han'ı cinayeti azmettiren kişi olarak gösterdi.Kimliği belirsiz tetikçilerin saldırısına uğrayan avukat Abdur Rezak, meclisteki güvensizlik oylaması sonucu hükümetin feshedilmesiyle ilgili olarak Han hakkında tahrik davası açılması talebiyle mahkemeye başvurmuş, ancak salı günü havaalanı yolunda motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.Rezak'ın avukat oğlu Siraj Ahmet'in, polise verdiği ifadede babasının kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesini eski başbakanın azmettirdiğini söylediği, ancak tetikçiler ile Han arasında nasıl bir bağlantı olduğunun net olmadığı bildiriliyor.Avukatın öldürülmesiyle ilgili olarak suçlanmayan Han, aleyhindeki tüm davaları muhalifleri tarafından uydurulduğu gerekçesiyle reddediyor.Eyalet hükümeti sözcüsü, cinayet davasının mahkemeye taşınması halinde Han'ın resmi suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği bilgisini verdi.Eski Pakistan Başbakanı İmran Han: Polis evimi kuşattı, yeniden tutuklanabilirimHan, hakkındaki yolsuzluk davasıyla ilgili 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından kendisini destekleyen protestocuları orduya karşı şiddete kışkırttığı yönündeki terörizm suçlamalarıyla ilgili olarak kefaletle serbest bırakılmıştı.Orduyu ve istihbarat teşkilatını açıkça partisini yok etmeye çalışmakla suçlayan Han, askeri mahkemede yargılanacağından ve hapse atılacağından "hiç şüphesi olmadığını" söylemişti.