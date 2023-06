Söyleyeceği şarkıyı son anda değiştirdi, IFLC'de birinci oldu

Romen Stefania’nın kendisine birincilik kazandıran Ahmet Kaya parçası ‘Söyle’yi okumaya son anda karar verdiği ortaya çıktı. Romanya’daki ülke finaline başka bir şarkıyla katıldığını anlatan Stefania, Almanya’ya gideceğini öğrendiğinde bu şarkıyı okumaktan vazgeçtiğini anlattı.







Stefania, hikayesini şu sözlerle dile getirdi: “Birinci olduğum için çok mutluyum. Biraz gergindim, çünkü performansımın bu kadar iyi olacağını bilmiyordum. Romanya finalinde bu şarkıyı söylemedim. Bugün seslendirdiğim şarkıyı Romanyalı bir başka kız söylemişti. Ben de duyunca çok beğendim. Çok güzel bir şarkıydı. Şarkımı değiştirmek istememe izin verdiler. Çok mutlu oldum. Çünkü bu şarkı benim sesime çok uygun.”









































Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin (IFLC) 21. yıl etkinlikleri kapsamında Türkçe ‘Colors of Voices’ şarkı yarışmasının finali Almanya’nın Geseke şehrinde yapıldı. Yarışmanın tüm biletleri kısa sürede tükendi. Dünya çocuklarını izlemeye gelenler törenden saatler önce kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Yarışmanın yapıldığı salonun kapısı törenden bir saat önce açılmasına rağmen salon dakikalar içinde doldu.Tecrübeli sunucu Reha Yeprem’in sunduğu gece Romanya’dan Eric ile Arnavutluk’tan Klajsa’nın dünya çocuklarıyla birlikte seslendirdiği ‘Colors of the World’ (Dünyanın Renkleri) şarkısıyla başladı. 12 ülkeden 12 finalistin yarıştığı gecede salonu dolduran binlerce izleyici şarkılara eşlik etti. Bir birinden etkileyici performansların sergilendiği yarışmanın birincisi Romanya’dan Stefania olurken, ikinciliği Moldova’dan Ana ‘Firuze’ şarkısıyla kazandı. Üçüncülük ödülünü Kazak Fatima ile Fransız Raulo paylaştı.Stefania, tek kelime Türkçe bilmediği için şarkıyı okurken zorlandığını belirterek, “Şarkının duygusunu verebilmek için kelime kelime çevirdim ve öyle çalıştım.” dedi.Jüri Başkanı Gazeteci-Yazar Nedim Hazar birinciye ödülünü verdikten sonra yaptığı konuşmada, IFLC’nin 21 yılı geride bıraktığını hatırlattı. Yaşanan zorlu süreçlere rağmen değişmeyen tek şeyin çocukların yüzündeki mutluluk ve güzellik olduğuna işaret etti. İyilik düşmanlarının bu güzelliklerden rahatsız olduğuna dikkat çeken Nedim Hazar, “Başta tüm genç sanatçı arkadaşlarım olmak üzere özellikle siz anne ve babalara çok teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürün en büyüğünü de en sona sakladım…Bu çocukların sevgili öğretmenlerine onların hepsinin ellerinden öpüyorum.”şeklinde konuştu.Kırgızistan’dan Aziret gecenin akılda kalan performanslarından birine imza attı. ‘Yakın ışıkları’ diyen genç yeteneğe salonu dolduranlar alkışları ve cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti. Gecenin dikkat çeken bir diğer performasını Kazakistan’dan Fatima sundu. IFLC’nin büyük finaline katılabilmek için 2 yıldır dua eden Fatima ‘Söz bitti’ şarkısıyla yoğun alkış topladı. Romanya’dan Stefania Ahmet Kaya’nın ‘Söyle’, Mozambik’ten Cove ‘Antidepresan’, Bosna Hersek’ten Hadzera ‘Utanmıyor bu’, Moldova’dan Ana ‘Firuze’ parçalarıyla beğeni toplayan diğer isimler oldu.Program IFLC’nin Youtube hesabından canlı yayınlandı. Final gecesi “#DünyanınRenkleriElele” ve “#FarbenderWeltHandinHand” etiketleriyle sosyal medyada da yer aldı. Kenyalı ve Moldovalı gençlerin gecenin sonunda sahnelediği Karadeniz dansları büyük beğeni aldı.Program boyunca geçmiş yıllarda yapılan IFLC etkinliklerine katılan eski öğrenciler de sahneye çıktı. Arnavutluk’tan Ingrit Romanya’da yapılan 14. Türkçe Olimpiyatları’nın şarkı yarışmasında üçüncülük kazandığı ‘Gönül’ şarkısıyla salonu coşturdu. Yine Arnavutluk’tan Xhoni ‘İnsanlığın Efendisi’, Kırgız Mıktıbek de ‘Hicran ve Ümit’ parçalarını söyledi. İzleyiciler Ayhan ile Şemsi’nin söylediği türkülerle coştu. Gece Tanzanya’dan Yusuf ile Romanya’dan Stefania’nın bütün çocuklarla bir ağızdan ‘Universal Peace-Evrensel Barış’ şarkısını söylemesiyle sona erdi.Gecede; IFLC Almanya etkinlikleri kapsamında ilk kez 10 Haziran günü Frankfurt’ta seyirciyle buluşacak olan ‘The Most Beautiful Story (En Güzel Hikaye) Müzikali’nin tanıtımı yapıldı. Tanıtım videosunun sonunda yer alan “Vazgeçenler değil, sabredenler kazanır.” ifadesi salondakilerden alkış aldı. IFLC Almanya’nın son etkinliği olacak müzikali yine IFLC’ye katılan çocuklar sahneleyecek. Tarihin hangi zaman diliminden olduğu kesin olmayan, çok çocuklu bir ailenin mutlu günlerinde başlayan hikaye, zamanla kardeşlerin arasının açılması ve birbirine düşmanlık yapabilecek kadar uzaklaşmaları neticesinde gelişen olaylara yer veriyor. Müzikal bu yılın ekim ayında ABD’nin New York ve Los Angeles şehirleriyle Kanada Toronto’da da seyirciyle buluşacak.