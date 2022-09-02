Soylu şikayetçi oldu Peker'in 8 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Sosyal medyada yaptığı ifşalarla son olarak Saray’a kadar uzanan rüşvet iddiaları ile gündem olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında iddianame hazırlandığı ortaya çıktı.







Peker’in paylaşımlarına ilişkin Süleyman Soylu’nun şikayetiyle başlatılan soruşturma sonunda 57 sayfalık iddianame hazırlandı. İlk paylaşımını yapmasından 14 ay sonra hazırlanan iddianamede Peker’e, kamu görevlisine hakaret, tehdit ve iftira gibi suçlar yöneltiliyor.





BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Gazeteci İsmail Saymaz’ın bugün köşe yazısında bahsettiği iddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. Saymaz’ın aktardığına göre iddianameye konu soruşturma, Süleyman Soylu’nun suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında 17 Mayıs 2021’de suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Saymaz’ın aktardığına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararıyla dosyayı Sedat Peker Ana Davası’nın görüldüğü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yolladı. Ancak İstanbul, hakaret ve tehdit suçlarının örgüt çerçevesinde olmadığını gerekçe göstererek, dosyayı Ankara’ya iade etti. Ankara bu kez dosyayı, Peker’in yaşadığı Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Beykoz da üzerinden atınca dokuz aydır adliyeler arasında dolaşan dosya Ankara’da kaldı.





PEKER’İN VİDEOLARI DELİL OLARAK GÖSTERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, birinci videodan 14 ay sonra, 4 Temmuz 2022’de 57 sayfalık iddianame hazırladı. İddianame Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 28 Temmuz’da kabul edildi ve dava açıldı.





İddianamedeki tek şikâyetçinin Soylu, tek sanığın da Peker olduğuna dikkati çeken Saymaz, “Sedat Peker’e Soylu Davası” başlığıyla bugün yayımlanan yazısında, “Hakaret suçu kamu görevlisine karşı görevinden ötürü alenen işlendiği için bir yıl iki aydan iki yıl dört aya. Tehditten altı aydan iki yıla. İftiradan bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası isteniyor. Toplam ceza sekiz yıl dört aya çıkıyor. Zincirleme şekilde işlendiği için bu cezaların dörtte üçe kadar arttırılması isteniyor” bilgilerini aktardı.





Duruşmanın 17 Ocak 2023’te görüleceğini de aktaran Saymaz, “Bu arada Peker’in video ve sosyal medya paylaşımlarında yer verdiği iddialar Soylu aleyhine ihbar sayıldı. Soylu’nun İçişleri Bakanı olması, dokunulmazlığının bulunması ve soruşturma usulünün farklı işlemesi nedeniyle ayırma kararı verildi. Dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’nun 2022/145194 sayılı soruşturma sırasına kaydedildi” diye yazdı.



