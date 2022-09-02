Erdoğan'ın niye 'sabır' istediği anlaşıldı: Yazlık Saray'ın yoluna 49 milyonluk tadilat

Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Yazlık Sarayı’na giden ve binlerce ağaç kesilerek inşa edilen Okluk yolunda heyelanı önlemek için yeni bir inşaata başlandı. Heyelan nedeniyle ortaya çıkan sorunu gidermek ve yeni sorunlar yaşanmasını önlemek amacıyla 49 milyon lira daha harcanacak.







PROJESİ İÇİN 709 BİN LİRA HARCANDI

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Saray’ın inşaat çalışmaları sürerken 2018’de yapımına başlanan ve 40-50 bin arasında sığla ve çam ağacının kesildiği iddia edilen Okluk yolunda aradan geçen beş yılda heyelan kaynaklı bozulmalar meydana geldi. Bunun üzerine 2 Haziran tarihinde Muğla-Marmaris yol ayrımı ile Okluk Koyu il yolunda inşaat öncesi zemin sondajı ve geoteknik proje hazırlamak için ihale gerçekleştirildi. ‘Pazarlık’ yöntemiyle yapılan ihale, 708 bin 970 TL’ye Akademi Etüt Proje Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi’ne verildi. 17 Haziran’da şirketle Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.





YAPIM İŞİ PAZARLIKLA 48.2 MİLYON LİRAYA TEYDA İNŞAAT’A VERİLDİ

9 Haziran tarihinde de heyelan ıslahı ve heyelan önleme amaçlı yapım işi için yine ‘pazarlık’ yöntemiyle ihale yapıldı. Acil ve öngörülemeyen durumlar ile özellikli işler için kullanılabilen ‘pazarlık’ yöntemiyle yapılan ihaleye altı şirket katıldı. İhale, 54 milyon 996 bin TL’lik yapım işi için 48 milyon 204 bin TL’lik en düşük teklifi veren TEYDA İnşaat Taahhüt Elektromekanik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nde kaldı. Şirket bu ay içinde başladığı inşaatı 2023 yılı Şubat ayına kadar tamamlayacak.





YOL, 2019’DA 50 MİLYON LİRAYA YAPILMIŞTI

Zemin sondajı ve geoteknik proje hazırlama işinin de heyelan ıslahı ve önleme işinin de dokümanları Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanmadı. Okluk yolunu 2019 yılında Sarıosmanoğlu İnşaat isimli şirket yaklaşık 50 milyon TL’ye yapmıştı.





İHALEYİ ALAN ŞİRKET İKTİDARA YAKIN FİR FİRMA

İktidara yakın şirketlerden YDA ile iki iş ortaklığı bulunan TEYDA isimli şirketin yönetim kurulu başkanlığını Tarık Demirelli yapıyor. YDA ile “TEYDA-YDA Adi Ortaklığı” olarak ASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları yapımını, TEYDA-YDA-KIBRIS Adi Ortaklığı isimli şirket ile de Kars Kötek Yolu inşaatını üstlenen şirket halen Okluk yolunun yanısıra Sivas’taki 4 Eylül Barajı’nın derivasyon yapım işini sürdürüyor. Şirket bugüne kadar tamamına yakını yol inşaatı olan 1,6 milyar TL’lik yapım işini üstlendi.