Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan KHK'lıların üzerini bir kez daha çizdi /02 Eylül 2022 16:13

Erdoğan KHK'lıların üzerini bir kez daha çizdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK mağdurlarını iade etme vaadine tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca “AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak.” diyen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı sert ifadelerle eleştirdi. Şık'a terörist diyen Erdoğan "Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın” dedi.

SHABER3.COM

Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “KHK ile barış akademisyenleri atıldı, evet hepsini görevlerine geri getireceğiz.” sözlerine ilişkin konuşan Erdoğan, şunları söyledi:


Her şeyden önce Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok, herhangi bir şu anda kazanılmış, elde edilmiş, kendisine milletin verdiği bir yetki yok, hak yok. Ama o durmadan böyle bu yalan üstüne yalanlarına devam ediyor.

Bir defa Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinin içerisinde bir ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kendinde kullanıyorsun. Bu ifadeler neyi getirir? ‘Ben şu anda yargıyım, hem hakimim, hem savcıyım ve gelince bunların hepsini serbest bırakacağım.’ Bu anlama gelmiyor mu? Böyle bir yetkisi var mı? Yok. Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti, kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Şu anda KHK ie ilgili olarak bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak ve ‘ben bunu yaparım’…

Ya sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti, şimdi nerelere indirildi yoksa çıkarıldı. Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntı içerisinde mi? İçerisinde… Otobüs ücretlerinde vs. sıkıntı içerisinde mi? İçinde… Bunların sözünü nasıl vermişlerdi seçim meydanlarında? Farklı vermişlerdi. Ama şimdi geldikleri yer neresi, ortada.

TERÖRİSTİN TEKİ!
Tayyip Erdoğan’a TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın “AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak, bazı mensupları da yargılanacak.” sözleri de soruldu. Erdoğan, “Bu zat zaten teröristin tekidir. Teröristin teki olmanın ötesinde nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ve şu anda da kullanıyor. Onun gücü ne AK Parti’yi kapatmaya yeter, ne bizleri bu noktada mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Çünkü bugüne kadar birçok terör örgütlerinin içerisinde yer almış bir kişi. Bununla ilgili olarak da zaten tazminat davası açılmıştır. Milletvekilliği olayı üzerinden çıktıktan sonra, yani dokunulmazlığı da kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan KHK'lıların üzerini bir kez daha çizdi Sonraki Haber >>

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:20:53