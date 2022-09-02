Erdoğan KHK'lıların üzerini bir kez daha çizdi

Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “KHK ile barış akademisyenleri atıldı, evet hepsini görevlerine geri getireceğiz.” sözlerine ilişkin konuşan Erdoğan, şunları söyledi:











Her şeyden önce Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok, herhangi bir şu anda kazanılmış, elde edilmiş, kendisine milletin verdiği bir yetki yok, hak yok. Ama o durmadan böyle bu yalan üstüne yalanlarına devam ediyor.





Bir defa Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinin içerisinde bir ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kendinde kullanıyorsun. Bu ifadeler neyi getirir? ‘Ben şu anda yargıyım, hem hakimim, hem savcıyım ve gelince bunların hepsini serbest bırakacağım.’ Bu anlama gelmiyor mu? Böyle bir yetkisi var mı? Yok. Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti, kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Şu anda KHK ie ilgili olarak bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak ve ‘ben bunu yaparım’…





Ya sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti, şimdi nerelere indirildi yoksa çıkarıldı. Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntı içerisinde mi? İçerisinde… Otobüs ücretlerinde vs. sıkıntı içerisinde mi? İçinde… Bunların sözünü nasıl vermişlerdi seçim meydanlarında? Farklı vermişlerdi. Ama şimdi geldikleri yer neresi, ortada.





TERÖRİSTİN TEKİ!

Tayyip Erdoğan’a TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın “AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak, bazı mensupları da yargılanacak.” sözleri de soruldu. Erdoğan, “Bu zat zaten teröristin tekidir. Teröristin teki olmanın ötesinde nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ve şu anda da kullanıyor. Onun gücü ne AK Parti’yi kapatmaya yeter, ne bizleri bu noktada mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Çünkü bugüne kadar birçok terör örgütlerinin içerisinde yer almış bir kişi. Bununla ilgili olarak da zaten tazminat davası açılmıştır. Milletvekilliği olayı üzerinden çıktıktan sonra, yani dokunulmazlığı da kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir.” ifadelerini kullandı.