Samanyolu Haber /Gündem / Soylu şimdi de Şahan Gökbakar'a taktı /01 Mayıs 2023 00:32

Soylu şimdi de Şahan Gökbakar'a taktı

14 Mayıs için 'darbe girişimi' diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki gösteren isimlerden biri de komedyen Şahan Gökbakar'dı. Soylu, Gökbakar'ın sözlerine katıldığı televizyon programından cevap verdi...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul’da İlim ve Kültür Vakfı’nı yaptığı ziyarette “14 Mayıs 2023, Batı’nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs’ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika’nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye’yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler” ifadelerini kullandı.


SÖZLERİNİ SOSYAL MEDYA DA TEKRARLADI

Soylu bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından da benzer bir paylaşım yaptı. Soylu “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir.” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM DİYE BİLİYORDUK AMA…”

Soylu’nun bu açıklamaları başta siyaset dünyası olmak üzere toplumun pek çok kesiminden tepki aldı. Tepki gösteren isimlerden biri de oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar’dı.

Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçim diye biliyorduk ama darbe miymiş 14 Mayıs… Ooovvv… Bunu buradan açıkladığınız çok iyi oldu. Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun” dedi.

“NAMUSLU BİR ADAMSA…”

Sözlerinin arkasında durmaya devam eden İçişleri Bakanı Soylu’nun hedefinde kendisine tepki gösteren komedyen Gökbakar vardı. TV100’de konuk olduğu programda konuşan Soylu, kendisini eleştiren Şahan Gökbakar hakkında “Namuslu bir adamsa kaçak yaptığı yeri ortadan kaldırsın” dedi.

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