Samanyolu Haber /Gündem / Millet İttifakı İzmir'e çıkarma yaptı /01 Mayıs 2023 00:30

Millet İttifakı İzmir'e çıkarma yaptı

Millet İttifakı liderleri, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingde bir araya geldi. Her lider, miting alanını dolduran onbinlerce insana ayrı ayrı seslendi. Miting alanından ‘adalet’ ve ‘iktidar’ sloganları yükseldi.

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Millet İttifakı liderleri Gündoğdu Meydanı’nda onbinlerce vatandaşın katılımıyla tarihi bir miting düzenledi. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanlarını 1 milyondan fazla kişi doldururken, alanın çevresine vatandaşların programı izleyebilmesi için dev ekranlar kuruldu.

Mitingde Kılıçdaroğlu’ndan önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da birer konuşma yaptı.

Miting alanına yurttaşlar saatler öncesinden gelerek alanı Kordon boyunca doldurmaya başladı. Alanda yurttaşların elinde sadece Türk bayrakları ve taleplerinin yer aldığı dövizler vardı. Meydanın çevresindeki binalarda yaşayan yurttaşlar, evlerinden Türk bayrağı açtı ve mitingi buradan izledi.


Kilometrelerce süren insan selinde, yurttaşlar konuşmaları rahat görebilmesi için 11 adet dev ekranlar kuruldu. Alanda yoğun güvenlik önlemleri vardı ve sahil güvenlik polisleri de tekne ile devriye attı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.
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