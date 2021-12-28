Samanyolu Haber /Politika / Soylu'nun çalışma prensibi: AKP'li ise yolsuzluk yapmaya hakkı var /28 Aralık 2021 09:22

Soylu'nun çalışma prensibi: AKP'li ise yolsuzluk yapmaya hakkı var

Samsun’un 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu’na görevi kötüye kullanma iddiası ile ilgili yapılan şikâyet için İçişleri Bakanlığı’nın verdiği “işleme konulmama” kararı Danıştay’dan döndü.

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19 Mayıs ilçesinde imar barışı sürecinde Kumcağız, Yörükler, Yükseliş, Dereköy ve Engiz mahallelerinde imar barışı sürecinde yapı kayıt belgesi almak için başvuru yapanlardan 150’sinin kaçak olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Hazine arazileri üzerine yapılan kaçak ve ruhsatsız yazlıklarla ilgili “görevi kötüye kullanma” iddiası ile ilgili ilçede gazetecilik yapan İbrahim Akkuş tarafından, AKP’li 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu şikâyet edildi. Şikâyet ile ilgili, İçişleri Bakanlığı “işleme konulmama” kararı verdi.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ÇIKTI

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın kaçak ve ruhsatsız yazlıklarla ilgili dilekçesine İçişleri Bakanlığı’nın verdiği “işleme konulmaması” kararına İbrahim Akkuş, Danıştay’a başvurarak itiraz etti.

Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın, 19 Mayıs Belediyesi Başkanı Topaloğlu için aldığı “işleme konulmama” kararını bozdu. Danıştay 1. Dairesi, verdiği kararında “İtirazın kabulü ile İçişleri Bakanlığı’nın 13.04.2021 tarihli şikâyetin işleme konulmamasına ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığı’na, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi” denildi.

"YASAYI FIRSATA ÇEVİRDİ"

Kararı değerlendiren gazeteci Akkuş, “31.12.2017 öncesi için hükümet imar barışı adı altında af yasası çıkarmıştı. Vatandaşlarda bu yasayı fırsata çevirerek 2017 öncesi gösterip kısa sürede kaçak yapı yapmıştı. Ben gazetecilik ve vatandaşlık görevimi yaptım. Devletin yetkili organları hem seyirci kaldı hem de görevini kötüye kullanan Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nın yaptıklarına göz yumdu” dedi.
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