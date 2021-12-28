Samanyolu Haber /Sağlık / Herkesin merak ettiği 'Delmicron varyantı' nedir? ne değildir? /28 Aralık 2021 09:36

Herkesin merak ettiği 'Delmicron varyantı' nedir? ne değildir?

Son günlerde adını duymaya başladığımız Delmicron kısa sürede bir panik dalgasına neden olmuş durumda. Sosyal medyada yer alan Delta ve Omicron’un birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir varyant ortaya çıktığı iddiaları yalanlandı.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve hala dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden koronavirüs pek çok iddiaya da konu oluyor.

Ancak bu iddiaların pek çoğu gerçeklikten hayli uzak, bilim dünyası tarafından kabul görmemiş tezlere ev sahipliği yapıyor. Bunun son örneği ise 'Delmicron varyantı' iddiaları.

Hindistan'da ortaya çıkan Delta ve ilk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron’un birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir varyant ortaya çıktığı iddiaları geçtiğimiz hafta ortaya atıldı.

UZMANLAR YALANLADI

Kısa sürede 'yeni varyant' olarak lanse edilen Delmicron ile ilgili beklenen açıklama geldi. Uzmanlar bu isimde bir varyant olmadığının altını çizdi.

Hindistan’da Maharcashtra eyaleti Kovid-19 eylem gücünde yer alan bir uzmanı kaynak gösteren Haberler ile ilgili konuşan Bangalore Tata Genetik ve Toplum Enstitüsü müdürü Dr. Rakesh Kumar Mishra, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Delmicron yanıltıcı bir terimdir. Bu isimde bir varyant yoktur. Bir kişinin koronavirüsün bu iki çeşidi ile enfekte olması mümkündür. Ancak bu ihtimal hayli düşüktür.'

Mishra, aynı açıklamasında yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda açıklamanın DSÖ'den geleceğinin de altını çizdi.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA YOK

Dünya Sağlık Örgütü'nden ise (DSÖ) böyle bir varyanta ilişkin resmi açıklaması yok.

Hem Delta hem de Omicron ile dünya genelinde kaç kişinin enfekte olduğu ise henüz netlik kazanmış değil.

Uzmanlar hem bu sayıyı belirlemek hem de bu durumdaki hastaların daha büyük bir risk altında olup olmadığını saptamak için çalışmalarına devam ediyor.
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