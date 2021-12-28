'Bingöl'de polis ile radikal cihadist grup çatıştı'

Kitabevinin kapatılmasını isteyen polisler ile cihadist gruplar arasında başlayan tartışma çatışmaya dönüştü. Grup emniyet güçlerine karşılık verince ortalık savaş alanına döndü.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken grubun dağılmaması üzerine polis havaya ateş açtı. Akşam saatlerinde Bingöl merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin gözaltı olup olmadığı öğrenilemedi.
Sosyal medyada polis müdahalesine ilişkin paylaşım yapan anonim hesaplar, ‘Tevhid Kitabevine polisin baskın düzenlediğini ve Müslümanların üzerine ateş açtığını‘ iddia etti.
Olaya ilişkin ulaştığımız mahalle sakinleri kitabevinin 'cihadist bir gruba' yakınlığıyla bilindiğini ve kalabalık grupların kitabevinde bir araya gelerek sohbetler yaptığını söyledi.