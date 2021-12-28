'Bingöl'de polis ile radikal cihadist grup çatıştı'

Kitabevinin kapatılmasını isteyen polisler ile cihadist gruplar arasında başlayan tartışma çatışmaya dönüştü. Grup emniyet güçlerine karşılık verince ortalık savaş alanına döndü.







Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken grubun dağılmaması üzerine polis havaya ateş açtı. Akşam saatlerinde Bingöl merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin gözaltı olup olmadığı öğrenilemedi.

Bingöl Yeşilyurt (Mezra Feki) Mahallesi'nde bulunan Tevhid Kitabevi'ne polis tarafından baskın düzenledi. Radikal cihadist bir örgüte yakın olduğu iddia edilen kitabevinin medrese olarak da kullanıldığı öne sürüldü.Sosyal medyada polis müdahalesine ilişkin paylaşım yapan anonim hesaplar, ‘‘ iddia etti.Olaya ilişkin ulaştığımız mahalle sakinleri kitabevinin 'cihadist bir gruba' yakınlığıyla bilindiğini ve kalabalık grupların kitabevinde bir araya gelerek sohbetler yaptığını söyledi.