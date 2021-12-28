Samanyolu Haber /Gündem / 'Bingöl'de polis ile radikal cihadist grup çatıştı' /28 Aralık 2021 09:15

'Bingöl'de polis ile radikal cihadist grup çatıştı'

Bingöl'de polis, radikal cihadist bir örgüte yakın olduğu öne sürülen Tevhid Kitabevi'ne baskın düzenledi. Kitabevinin kapatılmasına karşı çıkan bir grup ile polis arasında çatışma çıktı. Silahlar konuştu.

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl Yeşilyurt (Mezra Feki) Mahallesi'nde bulunan Tevhid Kitabevi'ne polis tarafından baskın düzenledi. Radikal cihadist bir örgüte yakın olduğu iddia edilen kitabevinin medrese olarak da kullanıldığı öne sürüldü.

Kitabevinin kapatılmasını isteyen polisler ile cihadist gruplar arasında başlayan tartışma çatışmaya dönüştü. Grup emniyet güçlerine karşılık verince ortalık savaş alanına döndü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken grubun dağılmaması üzerine polis havaya ateş açtı. Akşam saatlerinde Bingöl merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin gözaltı olup olmadığı öğrenilemedi.

Sosyal medyada polis müdahalesine ilişkin paylaşım yapan anonim hesaplar, ‘Tevhid Kitabevine polisin baskın düzenlediğini ve Müslümanların üzerine ateş açtığını‘ iddia etti.

Olaya ilişkin ulaştığımız mahalle sakinleri kitabevinin 'cihadist bir gruba' yakınlığıyla bilindiğini ve kalabalık grupların kitabevinde bir araya gelerek sohbetler yaptığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Bingöl'de polis ile radikal cihadist grup çatıştı' Sonraki Haber >>

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:55:49