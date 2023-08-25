Soylu'nun 'Suç Örgütü' gibi çalışan emniyet müdürlerine operasyon hazırlığı

14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İçişleri Bakanı yapılan Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu dönemindeki birçok üst düzey emniyet personelini görevden alırken bazılarını da pasif görevlere atadı.



Yerlikaya, görevi devralırken yaptığı konuşmada, “Temel referansımız hukukun üstünlüğü ve insan haklarıdır. Bundan asla taviz vermeyeceğiz” dedi. Süleyman Soylu’nun 7 yıllık İçişleri Bakanlığı dönemindeki ‘hukuksuz’ tutumu nedeniyle beraat alan veya hakkında soruşturma açılmayan yüzlerce emniyet personelinin göreve iade kararı aldıkları halde, göreve başlatılmadıkları ortaya çıkmıştı.



Ali Yerlikaya’nın göreve başlamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinden ihraç edilen 14 birinci sınıf emniyet müdürü de mahkeme kararları sonrası görevlerine iade edildi.



Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre; emniyet ve valiler kararnameleriyle Süleyman Soylu’nun ekibine tırpan vurulurken, bir başka hazırlık daha sürüyor.



‘SUÇA BULAŞAN ÜST DÜZEY EMNİYET PEROSNELİ HAKKINDA SORUŞTURMA’



Bursalı’ya konuşan emniyet kaynakları, yeni atılacak adımın ise, Soylu döneminde suça bulaşan üst düzey emniyet personeli hakkında soruşturma başlatılması olduğunu belirtiyor. “Bazı isimler, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli gibi değil, suç örgütü gibi çalışıyordu” diyen kaynaklar, Soylu döneminde yaşandığı iddia edilen hukuksuzluklar ile ‘gerçek ve ciddi bir hesaplaşma’ olacağını savunuyor.