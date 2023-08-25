Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım sosyal medya fenomenlerini paraya boğacak /25 Ağustos 2023 12:23

Kayyım sosyal medya fenomenlerini paraya boğacak

Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 sosyal medya fenomenine sadece bir günlük paylaşımları için toplam 387 bin 500 lira ödeyecek.

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Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “kenti tanıtacak etkinlik ve organizasyonlar yapmak” için 14 Eylül’de bir ihale düzenleyecek.

Birgün’de yer alan habere göre, bu ihale kapsamında da Youtuber ve influencerlara (sosyal medya fenomenleri) belediyenin bir günlük reklam ve tanıtım faaliyetleri için ödeme yapılacak. Belediye tarafından belirlenecek kişilere beş ayrı kategoride 7 bin 500 liradan 25 bin liraya varan ödemeler yapılacak. Toplam 25 kişiye yapılacak ödeme 387 bin 500 lirayı bulacak.

LÜKS MAKAM ODASI ORTAYA ÇIKMIŞTI

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 62 oy oranıyla HDP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Selçuk Mızraklı, kayyımdan devraldığı makam odasını kamuoyunun gözleri önüne sermişti. AKP’li Kayyım Cumali Atilla’dan devraldığı makam odasının görüntülerini sosyal medyada paylaşan Mızraklı, “halkın parasıyla kendilerine saray yapmışlar” demişti. Kayyım Cumali Atilla’nın, gündem olan makam odası için belediye bütçesinden 2 milyon 127 bin lira harcadığı açıklanmıştı.
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